BTS 정국 ‘세계에서 가장 유명한 25인’ 선정… 호날두·머스크·트럼프 급

방탄소년단(BTS)의 멤버 정국이 세계에서 가장 유명한 25인으로 선정되면서 ‘월드 클래스’의 인지도와 인기를 증명했다.

전 세계의 유명 인물과 장소, 음식, 자연 현상, 미술품 등을 소개하는 정보형 웹 사이트 월드페이머스씽스에서 선정한 ‘세계에서 가장 유명한 25인(Top 25 Most Famous Persons in the World)’에 18위로 오른 정국은 해당 리스트에서 유일한 K-팝 가수다.

리스트에는 축구 선수 크리스티아누 호날두, 리오넬 메시를 비롯해 최고 자산가이자 기업가인 일론 머스크, 미국 대통령 도널드 트럼프, 유명 팝 스타 테일러 스위프트, 비욘세, 저스틴 비버, 아리아나 그란데, 페이스북 창업자 마크 저커버그, NBA 선수 르브론 제임스 등 음악과 스포츠, 정치, 실리콘밸리와 같이 다양한 분야의 유명인들이 함께 이름을 올렸다.

월드페이머스씽스는 정국에 대해 “세계적으로 인기 있고 영향력 있는 뮤직 스타”라며 “강렬한 목소리, 매력적인 성격, 뛰어난 퍼포먼스로 전 세계 수많은 팬의 마음을 사로잡았고 한국을 넘어 전 세계적으로 인기를 누리는 국제적인 아이콘이다”라고 설명했다. 또 “정국은 2026년 세계에서 가장 유명하고 찬사를 받는 젊은 아티스트 중 한 명이 될 것이며 그의 음악, 재능, 헌신을 통해 팬들에게 영감을 줄 것이다”라고 예측했다.

이전에도 정국은 미국 포털 사이트 AOL이 선정한 ‘세계에서 가장 유명한 인물 톱 15인’ 리스트에도 선정된 바 있다. 해당 리스트에 남성 아티스트는 정국과 저스틴 비버 단 두 명이었다. 또 정국은 미국 매거진 에스콰이어에서 발표한 ‘음악계에서 가장 스타일리시한 남성 50인’ 리스트에도 11위에 이름을 올렸다.

최근 정국은 한국인 최초 스위스 럭셔리 시계 브랜드 위블로의 공식 글로벌 앰버서더가 되었으며, 전 세계 남성 중 최초로 명품 브랜드 샤넬 뷰티 글로벌 엠버서더까지 차지함으로써 세계적인 인기와 인지도를 가졌음을 뚜렷이 드러냈다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@segye.com

권기범 기자 polestar174@sportsworldi.com

