‘로드나인’, 시즌2 첫 업데이트 실시…‘종언의 대지’ 공개

MMORPG ‘로드나인’이 시즌2 첫 업데이트를 실시했다.

스마일게이트는 로드나인 이번 업데이트를 통해 신규 성장 콘텐츠와 월드 규모의 신규 사냥터를 추가했다고 25일 밝혔다.

먼저 시즌2 핵심 성장 콘텐츠인 ‘장비 각성’ 시스템을 추가했다. 장비 각성은 기존 장비의 능력치를 한 단계 끌어올릴 수 있다. 이용자는 영웅 등급 이상의 장비에 모든 감정 옵션을 1강화 이상 완료한 후 각성을 진행할 수 있다. 무기와 보조장비를 각성하면 공격력과 신규 스탯 ‘항마력’을 획득할 수 있다. 항마력은 캐릭터의 항마력 수치 차이에 따라 전투에서 가하는 피해와 받는 피해의 최종 수치에 영향을 미치는 능력치다.

스마일게이트는 ‘격전의 탑’도 함께 선보였다. 이용자는 탑 내에서 등장하는 몬스터를 처치할 때마다 다음 웨이브로 이어지는 연속 전투를 플레이하고, 점수를 쌓아 일정 기준에 도달하면 무작위로 스킬을 획득해 매번 다른 전투를 즐길 수 있다. 또한 랭킹에 따른 차등 보상을 획득할 수 있으며, 하급, 중급, 상급 등 각 구역의 랭킹 1위 캐릭터가 속한 서버의 모든 이용자는 특별 버프를 받을 수 있다. 격전의 탑은 무기 마스테리 레벨 50을 달성하면 플레이할 수 있다.

이와 함께 스마일게이트는 같은 월드 이용자가 경쟁하는 크란시아 대륙 내 신규 사냥터인 ‘종언의 대지’를 추가했다. 종언의 대지는 항마력 수치가 최초로 적용되는 지역으로, 현재 기준 최고 난이도의 사냥터다. 이용자는 해당 지역에서 몬스터를 사냥해 보조 장비와 전설 및 신화 등급의 장비를 재련할 수 있는 파멸의 재련석과 종말의 재련석을 획득할 수 있다. 또한 전용 재화 종말의 잔해로 월드 교환상인을 통해 신규 신화 등급 룬까지 획득 가능한 종말의 룬 소환권과 신규 재련석, 핏빛 다이아 등 다양한 아이템으로 교환할 수 있다.

스마일게이트는 이번 업데이트와 함께 풍성한 혜택이 담긴 3종의 이벤트를 진행한다. 먼저 ‘시즌2 특별 출석 이벤트’가 내달 25일까지 열린다. 이용자는 게임에 매일 접속하기만 해도 신규 재련석 4종을 포함한 다양한 보상을 획득할 수 있다. 이어서 ‘시즌2 특별 미션 이벤트’가 같은 기간 동안 진행된다. 이용자는 미션을 완료하고 신규 재련석과 장인 방어구 옵션 강화석 상자를 받을 수 있다. 해당 상자에서는 확률에 따라 전설 등급의 옵션 강화석을 무작위로 획득할 수 있다.

아울러 오는 27일부터 내달 8일까지 ‘시즌2 특별 푸시 이벤트’를 실시한다. 이용자는 이벤트 기간 동안 매일 접속해 280회 소환권과 특별 버프 효과를 제공하는 복주머니 폭죽 아이템을 획득할 수 있다.

