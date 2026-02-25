민희진 “256억 내려놓겠다”…하이브에 전면 소송 중단 제안

민희진 오케이 레코즈 대표. 사진 = 뉴시스

민희진 오케이 레코즈 대표가 풋옵션 1심 소송 금액과 관련해 하이브 측에 공개 제안을 했다.

민 대표는 25일 오후 서울 종로구 모처에서 기자회견을 열고 “256억 원을 다른 가치와 바꾸기로 결정했다”고 밝혔다. 그는 “256억원은 대부분의 사람들에게 일상을 바쳐 접하기 힘든 돈이다. 막 새로운 시작을 하는 내게도 귀한 자금”이라면서도 “거액의 돈보다 바라는 가치가 있기에 하이브에 의미 있는 제안을 하고자 이 기자회견을 열게 됐다”고 설명했다.

이어 “내가 이런 결정을 한 가장 절실한 이유는 뉴진스 멤버들 때문”이라며 “256억원을 내려놓는 대신 현재 진행 중인 모든 민,형사상 소송을 멈추고 모든 분쟁을 중단하길 제안한다”고 말했다.

그는 “이 제안에는 나 개인뿐 아니라 뉴진스 멤버와 외주 파트너사, 전 어도어 직원들은 물론 팬덤을 향한 모든 고소와 고발 종료까지 포함돼 있다”며 “모든 것이 종료돼야 아티스트와 가족, 팬덤 등 더이상의 무분별한 잡음이 발생하지 않을 것이다”고 강조했다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]