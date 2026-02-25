임영웅, 범접 불가 256주…차트·팬심 모두 장악

사진=물고기뮤직 제공

가수 임영웅이 아이돌 차트 평점 랭킹에서 256주 연속 1위라는 독보적인 기록을 세웠다.

지난 23일 아이돌 차트에서 2월16일부터 2월22일까지 집계된 2월 3주차 평점 랭킹을 보면 임영웅이 31만9534표를 얻어 최다 득표자에 올랐다. 이로써 해당 차트에서 임영웅은 256주 연속 1위라는, 다른 누구도 감히 범접할 수 없는 대기록을 달성했다. 장기간 이어진 독주는 아직 그 기세가 꺾일 기미를 보이지 않는다.

무엇보다 아이돌 차트 평점 랭킹은 팬들이 직접 참여해서 점수를 매기는 지표로, 스타를 향한 지지 규모를 여실히 보여준다. 스타의 실질적인 팬덤 규모를 가늠할 수 있는 ‘좋아요’에서도 임영웅은 가장 많은 3만2412개를 받은 것으로 나타났다. 이와 같은 눈부신 결과에는 팬덤 ‘영웅시대’의 열렬한 성원과 응원이 뒷받침된 것으로 보인다. 가수 임영웅의 독보적인 입지를 다시 한 번 실감할 수 있다.

한편 임영웅의 단독 콘서트도 예고돼 있다. 소속사 물고기뮤직 공지에 따르면 오는 9월, 임영웅은 경기 고양종합운동장 주경기장에서 ‘IM HERO - THE STADIUM 2’를 펼친다.

