궤도, 학폭 피해 털어놔…“가해는 없어, 맞기만 했다” 무슨 사연?

사진 = 유튜브 채널 ‘알딸딸한참견’

유튜버 궤도가 학창 시절 학교폭력 피해를 겪었다고 털어놨다.

24일 유튜브 채널 ‘알딸딸한참견’에는 궤도가 게스트로 출연한 여섯 번째 에피소드가 공개됐다. 해당 콘텐츠는 개그맨 허경환, 배우 안재현, 가수 뮤지가 진행하는 술자리 토크 형식의 웹예능이다.

이날 궤도는 자신의 10대와 20대를 돌아보며“너무 공부만 했다. 모범생의 교과서였다”고 털어놨다. 명절에도 공부를 멈추지 않았고, 남들보다 몇 배는 더 노력이 필요했다고 회상했다.

사진 = 유튜브 채널 ‘알딸딸한참견’

하지만 모범생의 이면에는 아픔도 있었다. 그는 “학폭 가해 이슈는 전혀 없다. 다만 맞기는 많이 맞았다. 맞기만 하고 누구를 때리진 못했다”고 고백했다. 괴롭힘의 이유에 대해서는 “보통 이유는 없다”며 “부모가 자녀에게 개입하지 않는 걸 알면 괴롭히는 경우가 많다. 고립된 아이를 타깃으로 삼는다”고 설명했다.

사진 = 유튜브 채널 ‘알딸딸한참견’

이어 “부모님이 학교에 오는 것 자체가 싫었다. 문제가 커지는 게 더 두려워서 그냥 맞고 넘어갔다”고 덧붙였다. 또 “제가 생각해도 얄미웠을 것 같다. 한 과목 빵점을 맞았는데도 전교 1등을 했다”며 씁쓸하게 웃었다.

한편 궤도는 2023년 넷플릭스 두뇌 서바이벌 예능 ‘데블스 플랜’ 시즌1에 출연해 대중의 주목을 받았다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]