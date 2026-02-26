본투윈, 26SS 캐주얼 컬렉션 1차 DROP

사진=본투윈

프리미엄 스포츠 브랜드 본투윈(대표 이태준)이 2026 S/S 시즌 신규 캐주얼 컬렉션인 'EVERYDAY CORE COLLECTION'을 오는 27일 온·오프라인을 통해 공식 발매한다고 26일 밝혔다.

브랜드에 따르면 이번 컬렉션은 본투윈의 시그니처인 프리미엄 스포츠 코어를 캐주얼한 감각으로 재해석한 것이 특징이다. 기능성 소재와 실루엣에 집중한 트레이닝-레디 웨어로 구성됐다. 메인 아이템은 작년부터 ‘완판’을 이어온 나일론 트랙 셋업의 업그레이드 버전인 '우븐 파이핑 트랙 셋업'이다.

광택감 있는 고밀도 우븐 메모리 원단을 적용해 기능성을 강화했으며, 전판 3M 파이핑 라인 디테일, 소매·밑단 밴드를 활용한 방풍 효과, 전·후면 3M 아트웍 포인트, 2WAY 지퍼, 안감 메쉬 내장 등 디테일을 보강했다. 여기에 본투윈만의 새로운 아트웍이 더해져 완성도를 높였다.

이번 26SS 컬렉션은 운동과 일상의 경계를 허무는 것을 핵심 방향성으로 삼아 퍼포먼스와 스타일을 동시에 추구하는 소비자를 겨냥했다. 우븐 파이핑 트랙 셋업 외에도 후드 집업, 셔츠 자켓, 나일론 아노락, 테크 셋업 등이 라인업에 포함됐다. 쿠션감 있는 원단으로 보다 편안한 착용감을 구현한 테크 셋업 역시 주목할 제품으로 꼽힌다.

신규 컬렉션 발매를 기념해 본투윈은 2026 BORNTOWINNER를 위한 'DROP 01 GIFT-ONLY' 한정 사은품을 선보인다. 온·오프라인 채널에서 30만 원 이상 구매 고객을 대상으로 증정되는 이번 사은품은 케틀벨 머그컵, 바벨 플레이트 컵받침으로 구성된 테이블웨어 세트다. 한정 수량으로 선착순으로 제공되며 조기 소진될 수 있다.

오는 3월 6일에는 롯데백화점 인천점에서 팝업 스토어를 진행할 예정이다. 팝업 현장에서도 26SS 신상품과 한정판 사은품을 직접 만나볼 수 있다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

