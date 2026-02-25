SSG, 미야자키 2차 캠프 연습경기 생중계…볼거리·이벤트도 풍성

사진=SSG랜더스 제공

프로야구 SSG(대표이사 김재섭)가 일본 오키나와에서 진행되는 2차 스프링캠프 기간 중 열리는 연습경기를 팬들에게 생생하게 전달하기 위해 자체 중계방송을 실시한다.

SSG는 28일 13시 라쿠텐 골든이글스(2군)전을 시작으로, 2일 13시 롯데전까지 총 2경기를 생중계할 예정이다.

이번 중계 가장 큰 특징은 현장감 넘치는 중계진 구성이다. SSG 선수 1~2명이 특별 해설위원으로 투입돼 선수단의 컨디션과 뒷이야기를 직접 전하고, 베테랑 김민수 캐스터가 중심을 잡는다.

볼거리도 풍성하다. 이닝 간 휴식 시간에는 중계방송에서만 단독 공개되는 콘텐츠가 편성된다. ▲선수단 출연 유튜브 콘텐츠 댓글 읽기 ▲유튜브 콘텐츠 예고 영상 ▲해설 참여 선수 인터뷰 등 기존 중계와 차별화된 SSG만의 색깔을 담은 구성으로 팬들의 즐거움을 더할 예정이다.

중계와 연계한 이벤트도 마련됐다. 중계 전에는 공식 SNS를 통해 선수단 응원 댓글을 작성한 팬들 중 10명을 추첨해 ‘라인프렌즈 미니니 유니폼’을 증정한다. 중계 중에는 실시간 시청 인증샷을 업로드한 팬 30명에게 동일한 유니폼을 제공한다.

경기 종료 후 진행되는 ‘2차 스프링캠프 최우수선수(MVP)’ 예측 이벤트에도 특별한 선물이 준비됐다. MVP를 정확히 예측한 팬 2명을 추첨해 선수들이 직접 착용한 ‘실착 유니폼’을 경품으로 지급할 계획이다.

SSG는 이번 중계와 선수단 참여 콘텐츠를 통해 팬들의 야구 갈증을 해소하고, 캠프 현장의 열기를 생생하게 전달하며 팬들에게 차별화된 재미를 제공할 계획이다.

이번 중계는 스포츠 전문 채널 스포티비와 협업해 진행되며, 유튜브 등에서도 시청할 수 있다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]