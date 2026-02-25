한국자동차전문기자협회, 이다일 신임 회장 당선

이다일 한국자동차전문기자협회 신임 회장. 한국자동차전문기자협회 제공

한국자동차전문기자협회(AWAK)가 지난 23일 정기총회를 열고 이다일 주식회사 피피씨 대표이사(오토캐스트 발행·편집인)를 신임 회장으로 선출했다고 25일 밝혔다.

이 신임 회장은 서강대학교 언론대학원에서 석사 학위를 수료했다. 경향신문 뉴미디어국과 세계일보 디지털뉴스팀에서 자동차전문기자 및 팀장을 역임하며 자동차 산업 전반에 대한 깊이 있는 취재와 분석을 이어왔다. 2014년에는 세계일보 이달의 기자상을 수상하며 취재 역량과 전문성을 인정받았다.

이 밖에도 2013년 다음자동차 카테스트 심사위원, 2021년 타타대우 자문위원 등을 맡으며 자동차 산업 전반에서 다양한 활동을 이어왔다. 현재는 자동차 전문지 오토캐스트를 발행하고 있는 주식회사 피피씨를 운영 중이며 자동차 및 모빌리티 산업 콘텐츠 제작 및 기획 업무를 맡고 있다. 한국자동차전문기자협회 내에서는 지난 2년간 운영위원장을 맡으며 살림을 도맡았다.

이 신임 회장은 오는 3월부터 2년간의 공식 임기를 시작한다. 그는 협회의 전문성과 사회적 참여를 확대하고 국제 교류를 포함한 다양한 활동을 추진할 계획이다. 이를 통해 자동차 산업 발전과 소비자 권익 보호라는 협회의 역할을 더욱 공고히 해 나간다는 방침이다.

이 신임 회장은 ”인류 역사상 가장 빠른 속도로 변화하는 시기에 맞춰 기자의 역량을 배양하고 글로벌 단체와 교류를 확대할 것“이라며 "소비자 권익을 위한 활동과 콘텐츠를 개발하는 데에도 힘쓰겠다“라고 말했다.

연임을 포함해 총 4년간 협회를 이끌어 온 강희수 회장(OSEN)은 이달을 끝으로 임기를 마치고 물러난다. 강 회장은 협회의 대외 위상을 강화하고 지속 가능한 구조를 확립하는 데에 중요한 역할을 했다는 평가를 받고 있다.

한준호 기자 tongil77@sportsworldi.com

