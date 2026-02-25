‘배그마블 PC방 전국 일주’ 성료…94% 방문율 기록

배그마블 PC방 전국 일주 현장 모습. 카카오게임즈 제공

카카오게임즈는 크래프톤 산하 펍지 스튜디오가 개발하고 자사가 국내 서비스 중인 펍지:배틀그라운드의 오프라인 이벤트 배그마블 PC방 전국 일주를 성료했다고 25일 밝혔다.

이번 이벤트는 이용자 접점 확대와 지역 기반 팬들과의 소통 강화를 위해 기획된 오프라인 행사로, 지난달 17일부터 이달 21일까지 인천, 대전, 대구, 광주, 제주 등 총 5개 지역에서 진행됐다.

각 지역 행사에서는 이벤트 매치와 솔로 매치 등 다양한 프로그램이 운영됐으며, 지역별로 서로 다른 스트리머가 현장을 찾아 이용자들과 함께 경기를 펼치고 소통하는 시간을 가졌다. 특히 솔로 매치는 지역별 총 200만원, 전체 누적 1000만원 규모로 마련됐으며 순위에 따라 현장에서 상금을 즉시 지급하는 방식으로 운영됐다.

이번 행사는 지역별 정원 98명 기준 평균 94%의 방문율을 기록했다. 또한 5회 전회차에 모두 참가한 이용자가 등장하고, 적극적으로 이벤트에 참여한 여성 이용자가 1위를 차지하는 등 이용자 충성도 및 저변 확대 측면의 성과도 나타났다.

카카오게임즈는 행사 참여자 전원에게 1000 지코인(G-COIN) 쿠폰과 배그마블 한정 제작 후드티를 제공했으며, 이벤트 매치 결과에 따라 추가 지코인 보상도 지급했다. 또 추첨을 통해 행사 참가자의 절반 이상 인원에게 키링과 인형, 마우스패드, 마우스, 레고 람보르기니 등의 경품을 증정했다.

카카오게임즈 관계자는 “배그마블 PC방 전국 일주를 통해 다양한 지역의 이용자들을 직접 만나 게임에 대한 애정을 다시 한 번 확인할 수 있었다”며 “앞으로도 전국 각지의 이용자들과 가까이에서 호흡할 수 있는 오프라인 이벤트를 지속적으로 마련하겠다”고 전했다.

