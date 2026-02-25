‘디제이맥스 리스펙트V’ 신규 콘텐츠 업데이트…인기곡 10종 수록

네오위즈는 리듬게임 ‘디제이맥스 리스펙트 V’가 오는 26일 신규 콘텐츠 ‘PLI: TRIBUTE Vol.2’를 업데이트한다고 25일 밝혔다.

PLI는 정규 DLC(확장콘텐츠), 콜라보 DLC, 시즌 패스와 별개로 여러 음악을 묶은 플레이리스트(Playlist) 형태의 패키지 콘텐츠다. 팬들이 기다려온 유명 곡과 그간 게임화되지 않은 곡들을 하나의 앨범처럼 구성해 제공한다.

이번에 공개된 PLI: TRIBUTE Vol.2에는 총 10곡이 수록됐다. 디제이맥스 과거 시리즈인 디제이맥스 레이와 탭소닉 탑에서 각각 4곡, 탭소닉 볼드에서 2곡을 엄선하여 곡 라인업을 완성했다. 과거 명작에 대한 헌정의 의미를 담아 당시의 감성과 열기를 다시 한번 재현했다.

플레이리스트에는 팬들의 요청이 많았던 니엔의 ‘프라이빗 파티’, 탭소닉 볼드의 인기 트랙 ‘팜 오브 참’과 ‘디스 이즈 유’ 등이 포함됐다. 밝고 에너제틱한 분위기의 곡을 중심으로 구성했으며, 유저들의 피드백을 적극 반영해 그동안 베일에 싸여 있던 숨은 명곡도 대거 선보인다.

PLI: TRIBUTE Vol.2는 오는 26일 오후 4시부터 게임 내 상점인 디제이맥스 샵을 통해 구매 가능하다. 수록곡은 디제이맥스 공식 유튜브 채널을 통해 플레이리스트로도 감상할 수 있다.

네오위즈는 이번 디제이맥스 리스펙트 V의 신규 콘텐츠 업데이트와 함께 다양한 확장 콘텐츠도 선보인다. 먼저 디제이맥스 리스펙트 V의 새로운 에어 모드에 탑재된 비주얼 노벨 디어 다인 오픈을 기념해 레나 엔터테인먼트 소속 아티스트 다인의 스페셜 커버 곡 로켓 라이드 뮤직비디오를 공개한다.

네오위즈 관계자는 “이번 업데이트는 오랜 시간 팬들이 기다려온 인기곡과 그간 게임화되지 않았던 숨은 명곡을 함께 담아 디제이맥스만의 음악적 감성을 다시 한번 조명하고자 했다”며 “앞으로도 음악을 중심으로 영상 등 다양한 확장 콘텐츠를 선보이며 팬들과의 접점을 더욱 강화하고, IP의 경험 가치를 지속적으로 확장해 나가겠다”고 말했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

