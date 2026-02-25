‘김재중표 보이그룹’ 온다…인코드, ‘5인조’ 키빗업·‘6인조’ 베이온 론칭

JYJ 출신 가수 김재중이 제작한 첫 보이그룹이 가요계에 본격 출사표를 던진다.

인코드 엔터테인먼트(이하 인코드)는 올해 상반기 보이그룹 두 팀의 데뷔를 확정하고 K-POP 시장에 새로운 바람을 예고했다.

인코드는 25일 0시 공식 SNS를 통해 두 팀의 보이그룹 데뷔를 공식화했다. 인코드 소속 남자 연습생 11인을 두 팀으로 나눠 각각 5인조와 6인조로 선보일 예정이다.

두 보이그룹의 공식 팀명과 멤버 구성도 공개된 영상을 통해 베일을 벗었다. 팀명은 각각 KEYVITUP(키빗업)과 VAY ONN(베이온). 키빗업은 태환, 현민, 세나, 재인, 루키아 5인으로 구성됐으며, 베이온은 마사토, 센, 쑨지아양, 펑진위, 테루, 마노 6인으로 꾸려졌다.

현재 키빗업은 4월, 베이온은 6월 데뷔를 목표로 준비에 박차를 가하고 있다. 인코드 측은 "두 팀은 완전히 다른 콘셉트와 음악적 방향성을 지니고 있다"며 "각 팀의 정체성과 매력을 극대화해 글로벌 팬들에게 선보일 계획"이라고 밝혔다.

앞서 지난해 11월 데뷔 프로젝트 'INTHE X'를 통해 공개된 11인의 연습생들은 12월 미니 팬미팅, 올해 1월 ‘포춘 투어’, 지난 2월 21일 팬미팅 'Epilogue: End=Beginning'을 통해 데뷔 전부터 팬들과 소통해왔다. 뛰어난 비주얼과 차별화된 매력으로 글로벌 팬심을 저격하며 인지도를 쌓아왔다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]