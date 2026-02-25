엔믹스 설윤X박재정, 이 조합 귀하다

가수 박재정(왼쪽)과 엔믹스 설윤.

NMIXX(엔믹스) 설윤이 박재정과 입맞춘다.

오늘(25일) 오후6시 설윤과 박재정의 듀엣곡 '지금 이대로만'이 공개된다. 이 곡은 박재정의 히트곡 '헤어지자 말해요'를 만든 박재정, 박현중 콤비가 다시 한번 의기투합한 노래다. 2026년 초봄 감성을 두드릴 정통 발라드로써 기대를 모으고 있다.

'지금 느끼고 있는 이 이별의 아픔마저 사실 아주 오랫동안 가끔씩 잊히지 않고 남아있었으면 한다'는 가사의 내용을 애절한 감성과 폭발하는 가창력, 화려한 오케스트라 사운드에 실어 전하며 정통 남녀 듀엣곡의 정수를 보여줄 전망이다.

설윤은 그간 여러 콘텐츠에 출연해 특유의 탄탄한 성량과 음색을 선보이며 솔로 보컬로서도 무한한 역량을 입증했다. 특히 2023년 KBS Kpop '리무진서비스'에서 박재정의 '헤어지자 말해요'를 원곡에서 5키 올려 부르는 데 성공해 시청자는 물론 원곡자 박재정의 마음도 사로잡았다.

이를 계기로 성사된 이번 듀엣에서 설윤과 박재정은 리스너의 만족감을 채울 환상 보컬 시너지를 발휘한다. 음원 정식 발매를 앞두고 지난 22일 인기 유튜브 채널 '제이키아웃 JAYKEEOUT'에 출연해 '지금 이대로만'을 라이브로 들려준 데 이어 23일에는 대극장에서 촬영한 라이브 클립 일부를 오픈했다. 여기에 24일 오후 6시 신곡 뮤직비디오 본편을 전격 선공개했다.

