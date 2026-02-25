‘동계올림픽 2관왕’ 김길리 금의환향… 람보르기니 탄 람보르길리

2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 금메달리스트 김길리가 지난 24일 인천국제공항 제2여객터미널에서 람보르기니 우르스 차량을 타고 떠나고 있다. 람보르기니 공식 딜러사 람보르기니 서울은 이날 귀국하는 김길리를 위해 특별 의전 차량을 제공했다. 사진=뉴시스

‘람보르길리’와 어울리는, 특별한 귀가였다.

2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽서 2관왕에 오른 쇼트트랙 국가대표 김길리(성남시청)가 금의환향했다. 특히 슈퍼카 람보르기니를 타고 집으로 향하는 모습으로 이목을 끌었다.

한국 선수단 본단은 이번 대회를 마친 뒤 지난 24일 인천국제공항을 통해 귀국했다. 이 가운데 김길리는 람보르기니 공식 딜러사 람보르기니 서울로부터 특별 의전 차량을 제공받았다. 입국장을 빠져나온 뒤 스포츠유틸리티차(SUV) 우루스에 탑승한 것. 선수의 별명 덕분이었다.

그는 이탈리아의 스포츠카 브랜드인 람보르기니를 연상시키는 특유의 스피드로 ‘람보르길리’라는 애칭을 갖고 있다.

한국 선수단 중 유일한 2관왕인 김길리는 이번 대회서 여자 3000m 계주 금메달, 여자 1500m 금메달, 여자 1000m 동메달 등 3개의 메달을 수확했다. 그는 귀국 후 “많은 분이 환영해 주셔서 감사하다”며 “연예인 체험하는 기분”이라며 활짝 웃었다.

또한 람보르기니 탑승을 두곤 “말도 안 되게 기쁘다. 내 이름이 덕분에 별명이 생겼고, 인연이 닿게 돼 너무 행복하다”면서 “처음 타보는 차여서 어떨지 너무 궁금하다. 빨리 타보고 싶다”고 전했다.

한편 김길리는 짧은 휴식을 취한 뒤 3월 중순 캐나다 몬트리올에서 열리는 세계선수권대회 준비에 돌입한다. 그는 “일요일(3월1일) 입촌 예정이다. 그때부터 다시 훈련을 시작할 것 같다”며 “열심히 준비해서 세계선수권까지 잘 마무리하겠다”고 목소리를 높였다.

