초대가수 자두부터 두쫀쿠 증정까지… 김천상무 홈 개막전은 풍성하다

프로축구 K리그 김천상무가 2026시즌 문을 연다.

김천은 오는 28일 오후 4시30분 김천종합운동장에서 포항 스틸러스와의 하나은행 K리그1 2026 1라운드 홈경기를 치른다. 새로운 시즌, 새로운 사령탑과 함께 출발선에 선 김천은 홈팬 앞에서 변화와 승리의 축구를 동시에 선보이겠다는 각오다.

더불어 가수 자두의 시축, 하프타임 특별공연과 선풍적인 인기를 끌고 있는 ‘두바이쫀득쿠키(두쫀쿠)’ 증정 등으로 홈관중을 맞이하며 김천시민과 축구팬에게 올 시즌 첫 홈경기의 기대감을 끌어올리고 있다.

올 시즌 김천의 가장 큰 변화는 새롭게 지휘봉을 잡은 주승진 감독이다. 팀에 새바람을 불어넣을 적임자로 기대를 모은 주승진 감독은 강한 압박과 빠른 공수 전환, 조직적인 움직임을 바탕으로 한 능동적인 축구를 예고하고 있다.

여기에 12기 신병 선수들의 합류는 팀에 신선함과 활력을 더하고 있다. 2024 K리그 BEST11 출신인 이상헌을 필두로 패기와 투지를 앞세운 신병 자원들은 기존 전력에 새로운 경쟁 구도를 형성하며, 팀 전체에 긴장감과 동력을 불어넣고 있다.

동시에 10기와 11기 선수들은 중심을 단단히 잡아주고 있다. 이미 김천의 색깔을 체득한 이들은 경기 경험과 조직 이해도를 바탕으로 팀의 균형을 유지하며 구심점 역할을 수행하고 있다.

‘축구로 하나되는 행복한 김천’을 위해 주승진 감독을 포함한 코칭스탭의 티켓북 기부도 새로운 김천에 특별함을 더한다. 코칭스탭은 이번 홈 개막전을 앞두고 티켓북을 직접 구매 및 기부하며 지역 아동들에게 프로스포츠 관람 기회를 제공한다.

이번 홈 개막전은 경기장을 찾는 팬들을 위한 다채로운 이벤트로 가득하다. 초대가수 자두와 두쫀쿠 증정을 비롯해 다양한 홈경기 이벤트가 준비되어 있다. 이날 자두는 김천종합운동장을 찾아 사연 선정자 20명을 대상으로 직접 두쫀쿠를 증정한다.

이어 시축과 하프타임 공연으로 응원 열기를 더한다. 선풍적인 인기를 끌고 있는 두쫀쿠 증정 이벤트도 있다. 사전예매자와 현장 예매자를 대상으로 두쫀쿠 1000개를 증정한다.

식전에는 육군 제50사단 군악중대가 출사표 공연을 선보이며 개막전 분위기를 한층 끌어올린다. NH농협 김천시지부 후원 TV를 비롯한 냉장고, 세탁기 등 가전제품 특별 경품 추첨도 풍성함을 더한다.

어린이 팬들을 위한 리틀슈웅 ZONE 챌린지와 팬 참여형 인사이더 기획 부스 이벤트도 마련돼 가족 단위 관람객들에게 즐거움을 선사할 예정이다. 시즌 동안 이어지는 연간 이벤트도 시작한다. MATCH PAGE 엽서도 증정돼 홈경기의 추억을 기록할 수 있다.

코칭스탭의 티켓북 기부와 동시에 김천제일병원과 수사불패도 축구로 하나되는 행복을 나누고자 티켓북 기부로 지역 아동들을 초청한다. 또한, 시민구단 전환을 향한 뜻을 함께 모으는 페이퍼스틱스 증정 및 서명운동이 진행되며, 슈웅 응원봉을 활용한 ‘경기장을 붉은 물결로’ 캠페인도 함께 펼쳐진다.

팬들은 경기장 곳곳에서 폴라로이드 촬영 이벤트에 참여할 수 있고, ‘경품이 팡팡’ 슈팅 다트 이벤트를 통해 또 다른 재미를 경험할 수 있다.

이날 경기에서는 2026시즌회원 및 어린이 시즌회원 출석체크도 진행되며, 응원 클래퍼 만들기와 판박이 체험 부스 등 직접 참여할 수 있는 프로그램도 준비된다. 여기에 다양한 메뉴의 푸드트럭까지 더해 경기장을 찾은 팬들은 축구와 먹거리, 체험을 함께 즐기는 축제 같은 하루를 보낼 수 있다.

