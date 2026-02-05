‘모범택시3’ 배우 전융법, ㈜범엔터테인먼트와 재계약 체결

배우 전융법이 소속사 ㈜범엔터테인먼트와 재계약을 체결하며 인연을 이어간다.

범엔터테인먼트는 “전융법 배우와 상호 간의 깊은 신뢰를 바탕으로 재계약을 체결했다”며 “그동안 쌓아온 호흡을 바탕으로 배우의 역량이 자연스럽게 펼쳐질 수 있도록 꾸준한 지원을 이어갈 예정”이라고 전했다.

전융법 배우는 재일교포 출신으로 최근 SBS 드라마 ‘모범택시3’에서 1회 첫 씬부터 ‘인신매매 경매사’ 역으로 출연해 짧은 등장만으로도 강한 인상을 남기며 존재감을 각인시킨 바 있다. 이밖에 ‘하이퍼나이프’, ‘파친코 시즌2’ 등 다양한 작품에서 극의 흐름을 단단히 잡는 연기로 활동 영역을 확장하며 꾸준한 행보를 이어가고 있다.

한편, 범엔터테인먼트에는 전융법을 비롯해 김홍파, 오민애, 현영, 윤태인 등 다채로운 배우가 소속돼 있다.

전융법 배우는 하반기 공개를 앞둔 작품을 준비중이다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]