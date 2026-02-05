서민재, 아이 친부 측 법적 서류 공개에 반격 “아이와 힘내면 안 되나요?”

사진= 서민재 SNS

연애 리얼리티 프로그램 하트시그널3 출신 서민재가 아이 친부와 관련된 추가 폭로성 게시물을 공개하며 다시 한 번 논란의 중심에 섰다.

서민재는 5일 자신의 개인 SNS를 통해 아이 친부 측으로부터 전달받았다는 법적 서류 일부를 촬영해 공개했다. 해당 자료에는 서민재가 출산 이후 올린 SNS 게시물과 관련해 문제를 제기하는 내용이 담겨 있다.

앞서 서민재는 지난해 득남 소식을 전하며 “축하해주셔서 정말 감사하다. 아이가 말귀를 알아들을 나이가 되면 따뜻한 말들을 꼭 전해주겠다”, “아직은 원숭이 같기도, 찐빵 같기도 하다. 우리 둘이 힘내보자”라는 글을 남긴 바 있다.

그러나 친부 측은 이 게시물에 대해 겉으로는 출산 소회를 전하는 글처럼 보일 수 있으나, 실질적으로는 출산 이후에도 친부가 연락 없이 잠적했고 모든 책임을 서민재가 홀로 떠안고 있다는 인상을 주는 내용이라고 주장했다. 공개된 서류에는 “겉으로는 출산 소식을 전하는 글처럼 보이나, 채권자가 아무런 연락 없이 회피 중이라는 인상을 주고 있다”는 문구가 포함돼 있다.

이에 대해 서민재는 해당 서류 일부를 공개하며 “아직도 연락이 없는 건 둘째 치고, 만 0세 아이와 내가 서로 힘내면 안 되나요?”라고 반문하며 자신의 입장을 재차 드러냈다.

서민재는 지난해 5월 혼전임신 사실을 공개하며 아이 친부와 연락이 닿지 않는 상황을 SNS를 통해 폭로한 바 있다. 이 과정에서 친부로 지목된 A씨의 나이와 이름, 얼굴, 출신 학교 등을 공개해 논란이 확산됐다. 이후 A씨는 서민재를 상대로 스토킹처벌법 위반, 정보통신망법상 명예훼손, 감금 및 폭행 등의 혐의로 고소를 진행했다.

한편 서민재는 혼전임신 사실을 알린 지 약 7개월 만인 지난해 12월, 아이를 홀로 출산한 것으로 알려졌다.

