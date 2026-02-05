[내야외야] ‘모집인원 전년 2배’ SSG, 미야자키 스프링캠프 팬투어 실시

사진=SSG 랜더스 제공

‘더 많은 팬들과 함께하기 위해!’

프로야구 SSG는 6일 오후 12시부터 ‘2026시즌 미야자키 스프링캠프 팬투어’ 참가자를 모집한다. 이번 팬투어는 27일부터 다음 달 2일까지 3박4일 동안 진행되며, 특히 올해는 팬들의 참여 기회를 넓히기 위해 모집 인원을 전년 대비 2배 늘린 총 60명으로 확대했다.

일정은 SSG의 2차 스프링캠프지인 미야자키와 더불어 일본의 관광·쇼핑 메카인 후쿠오카를 포함해 구성됐다. 이는 현지 관광 및 쇼핑 시간 확보를 희망했던 지난해 팬들의 의견을 적극 반영한 것으로, 후쿠오카 숙박 일정 배정을 통해 팬들이 자유 시간과 쇼핑을 보다 여유롭게 즐길 수 있도록 배려했다.

이어 주요 프로그램은 ▲28일 일본프로야구(NPB) 라쿠텐 골든이글스 2군과의 연습경기 관람 및 3월1일 오픈 트레이닝 관람, ▲선수단과 함께하는 저녁 만찬, ▲후쿠오카 및 미야자키 지역 문화 탐방 등으로 다양하게 구성됐다.

또한 참가자 전원에게는 실용성을 높인 ‘2026 스프링캠프 한정판 기념품’ 6종이 제공된다. 기념품은 캠프 로고가 부착된 레디백, 텀블러, 미니 선풍기, 목베개, 수면 안대, 러기지 포터로 구성됐다.

참가비는 성인과 아동 동일하게 171만원이며, 참가를 원하는 팬은 구단 공식 애플리케이션 공지글 또는 인스타그램 프로필에 안내된 링크를 통해 신청할 수 있다. 신청은 선착순으로 진행되며, 본인을 포함해 최대 4명까지 가능하다.

자세한 일정 확인 및 참가 신청 관련 문의는 세중여행사를 통해 가능하다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]