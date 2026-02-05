유앤씨인터내셔널, AEEDC Dubai 2026 출격…지르코니아 ‘EVEREST’로 글로벌 시장 공략

유앤씨인터내셔널이 중동 최대 치과기자재 전시회인 AEEDC Dubai 2026에 참가했다. 사진제공=유앤씨인터내셔널

유앤씨인터내셔널은 2026년 1월 19일부터 21일까지 아랍에미리트(UAE) 두바이에서 열린 AEEDC Dubai 2026에 참가해 자사의 지르코니아 블록과 덴탈 재료 라인업을 선보였다고 5일 밝혔다.

덴탈용 지르코니아 블록 전문 제조사 유앤씨인터내셔널이 세계 최대 치과기자재 전시회인 AEEDC Dubai 2026에 참가하며 글로벌 시장 진출을 본격화했다.

AEEDC Dubai는 매년 전 세계 치과 산업 관계자들이 모이는 글로벌 전시회로 2026년에는 177개국 4,300여 개 업체와 약 8만5천 명의 방문객이 참여했다. 유앤씨인터내셔널은 AEEDC Dubai에 3년 연속 참가하며 중동 시장을 중심으로 한 글로벌 브랜드 인지도 강화에 나서고 있다.

이번 전시 참가를 통해 유앤씨인터내셔널은 중동과 유럽 시장을 중심으로 신규 시장 개척과 글로벌 트렌드 파악, 해외 딜러 발굴에 주력했다. 특히 UAE 현지 딜러사와의 계약 체결을 비롯해 다수의 중동 및 유럽 딜러들과 미팅을 진행하며 향후 글로벌 유통 확대를 위한 기반을 마련했다.

전시 현장에서는 자연치와 유사한 멀티레이어 구조의 지르코니아 블록 ‘UNC Everest UVS’와 Volcan speed·mini 소결로를 중심으로 솔루션을 제안했다. UNC Everest UVS는 싱글 크라운부터 풀아치까지 적용 가능한 범용 제품으로, 싱글 크라운 기준 40분 급속 소결(speed), 일반 모드 기준 4시간 소결이 가능해 작업 효율성과 안정성을 동시에 확보했다. Volcan speed 소결로와 함께 활용 시 작업 편의성과 생산성을 더욱 높일 수 있다.

이와 함께 신규 제품인 ‘UNC Everest stain&glaze’도 소개했다. 해당 제품은 자연치의 형광성을 재현하고 우수한 광택과 균일한 발림성을 갖춘 글레이즈와 다양한 색상군의 스테인을 통해 보다 정교한 표현이 가능하다. 저온 소성 특성을 적용해 작업 안정성과 효율성도 높였다.

유앤씨인터내셔널은 ㈜화인써키트의 자회사로, 2013년 설립 이후 국내 치과기공소 지르코니아 시장 점유율 1위를 유지하고 있는 지르코니아 블록 선도 기업이다. 2024년부터는 덴탈 관련 일반 재료 유통으로 사업 영역을 확장했으며, 앞으로도 해외 전시회 참가를 통해 지르코니아 멀티 블록 ‘EVEREST’ 브랜드를 글로벌 시장에 적극 알릴 계획이다.

유앤씨인터내셔널 유수권 대표는 “AEEDC Dubai 2026을 통해 유앤씨인터내셔널의 기술력과 글로벌 경쟁력을 확인할 수 있었다”며 “앞으로도 지속적인 해외 전시회 참가를 통해 글로벌 시장에서 브랜드 인지도를 확대해 나가겠다”고 말했다.

한편 유앤씨인터내셔널은 2027년 독일 IDS 전시회 참가를 예정하고 있으며 해당 전시회를 통해 독일을 포함한 서유럽 주요 국가를 중심으로 매출 확대와 유통망 강화를 본격 추진할 계획이다.

