쌍둥이들 미래 한자리에… LG, 2026년 퓨처스 대만 전지훈련 실시

사진=LG 트윈스 제공

프로야구 LG는 오는 8일 2026년 퓨처스 대만 전지훈련을 위해 대만 자이시로 출국한다. 이에 앞서 대만 전지훈련에 출국하는 선수들은 지난달 25일부터 이달 7일까지 이천 챔피언스파크에서 1차 전지훈련을 마친 바 있다.

9일부터 진행되는 퓨처스팀(2군)의 이번 대만 전지훈련에는 이병규 감독과 코칭스탭 9명, 트레이너 2명, 선수 31명이 참가한다. LG는 이번 퓨쳐스 전지훈련에서 선수 개개인의 기량 향상과 체력, 기본기, 조직력 강화를 위해 집중적으로 훈련한다.

연습경기도 소화한다. 대만프로야구(CPBL) 구단들과 연습경기 4차례를 통해 실전 감각을 끌어올릴 계획이다. 구단은 퓨처스 선수들이 한 단계 성장하고, 유망주들의 기량을 점검 할 수 있는 기회가 될 것으로 기대하고 있다.

한편, 선수은 다음 달 4일에 귀국해 이천 챔피언스파크에서 개막에 맞춰 훈련을 이어갈 예정이다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

