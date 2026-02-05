박지현, 상승세 굳힌다…23일 첫 정규 발표

가수 박지현이 데뷔 이후 첫 정규앨범으로 가요계에 컴백한다.

박지현은 지난 4일 공식 SNS 채널을 통해 정규 1집 ‘마스터 보이스(MASTER VOICE)’ 트랙리스트를 공개했다. 오는 23일 발표하는 새 앨범은 박지현의 약 8개월 만의 컴백이자, 첫 정규앨범이다.

트랙리스트에 따르면, ‘MASTER VOICE’에는 타이틀곡 ‘무(無)’를 포함해 ‘Opening’(오프닝), ‘기도’, ‘아름다운 인생 이야기’, ‘Dancing In Love’(댄싱 인 러브), ‘안녕이란 슬픈 말’, ‘애간장’, ‘만물트럭’, ‘초대장’, ‘무(無) (inst.)’까지 총 10곡이 수록된다.

박지현은 TV조선 오디션 프로그램 ‘미스터트롯2’(2022) 준우승(善)을 차지하며 이름을 알렸다. 시원시원한 보컬에 수려한 외모로 주목 받았고, 각종 예능 프로그램을 통해 알려진 구수한 사투리도 그의 트레이드 마크다. ‘깜빡이를 키고 오세요’, ‘그대가 웃으면 좋아’, ‘바다 사나이’ 등을 대표곡으로 활동하며 지난해에는 첫 전국투어 콘서트 ‘쇼맨십(SHOWMANSHIP)’을 열고 곳곳의 관객들을 찾아갔다.

예능계도 주목하는 스타다. 관찰예능 ‘나 혼자 산다’에서 일상을 공개하며 화제를 모은 바 있다. 이어 지난해 방송된 ENA 여행예능 ‘길치라도 괜찮아’에서는 당당한 허당미로 웃음을 안겼고, SBS 예능 ‘마이턴’에서는 개그우먼 이수지와 미친 호흡을 보여주며 에이스로 등극했다.

이 기세를 몰아 첫 정규앨범을 발표한다. ‘마스터 보이스’는 수많은 시간과 노력을 거친 박지현의 진짜 목소리를 만나볼 수 있는 앨범으로, 국민 히트곡 작곡가 윤명선이 전곡을 프로듀싱했다.

향후 콘셉트 포토, 하이라이트 메들리, 뮤직비디오 티저 등을 순차적으로 공개하며 팬심을 더욱 달굴 예정이다. 작년 싱글 ‘녹아 버려요’ 발매 후 다시 돌아온 박지현이 이번에는 어떤 무대를 준비할 지 주목된다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]