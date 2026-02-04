7월 결혼설 주인공? 하정우 연인 차정원 정체

사진= 차정원 SNS

배우 하정우가 배우 겸 모델 차정원과 열애 중인 사실이 알려지면서, 차정원에 대한 대중의 관심도 함께 높아지고 있다.

차정원은 1989년 10월생으로, 모델로 활동하다가 2012년 영화 ‘무서운 이야기’를 통해 연기자로 본격 데뷔했다. 이후 드라마 ‘그녀는 예뻤다’, ‘수요일 오후 3시 30분’, ‘당신이 잠든 사이에’, ‘특별근로감독관 조장풍’, ‘유별나! 문셰프’ 등에 출연하며 꾸준히 필모그래피를 쌓아왔다. 영화 ‘폭락’에서도 얼굴을 비췄다.

특히 170cm의 큰 키와 세련된 스타일로 주목받은 차정원은 연기 활동과 함께 패션 분야에서도 두각을 나타내며 인플루언서로도 활발히 활동 중이다. 감각적인 패션 소화력으로 대중에게는 배우보다는 ‘패션 인플루언서’로 더 잘 알려져 있다.

한편 이날 하정우의 7월 결혼설이 함께 불거지며 화제를 모았다. 이와 관련해 하정우 소속사 워크하우스컴퍼니 관계자는 “하정우가 교제 중인 것은 맞지만 결혼은 확정된 게 없다, 여름에 (결혼을) 한다는 것도 미정”이라고 입장을 전했다.

이어 차정원의 소속사 사람엔터테인먼트 역시 “차정원이 하정우와 교제 중인 것이 맞다”라면서도 “결혼설에 대해서는 정해진 것이 없다”라고 밝히며 열애는 인정하되 결혼에 대해서는 선을 그었다.

한주연 온라인 기자

