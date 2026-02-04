박수영, 드라마 ‘유일무이 로맨스’ 통해 취준생 ‘공유일’로 연기 변신

박수영(에스엠엔터테인먼트 소속)이 드라마 ‘유일무이 로맨스’를 통해 시청자들을 만난다.

박수영이 출연 예정인 ㈜코퍼스코리아 제작 새 드라마 ‘유일무이 로맨스’(연출 김진영, 극본 전현미, 제작 ㈜코퍼스코리아, 원작 네이버웹툰 ‘유일무이 로맨스’ 작가 두부)는 얼떨결에 탁무이(김현진 분)의 매니저가 된 평범한 취준생 공유일과 스토킹으로 인한 아픔을 숨긴 톱스타 탁무이의 상호 덕질 로맨스를 그리는 작품이며, 동명의 인기 네이버 웹툰을 원작으로 해 화제를 모으고 있다.

이번 작품에서 박수영은 무해하고 따뜻한 성격의 취준생 ‘공유일’ 역을 맡아, 평범한 일상 속에서 톱스타 탁무이와 예기치 못한 로맨스로 마주하게 되는 인물을 생동감 넘치는 연기로 풀어내 시청자들에게 설렘을 안겨줄 전망이다.

특히 박수영은 ‘공유일’과의 싱크로율을 높이기 위해 헤어스타일을 단발로 변신한 것은 물론, 특유의 해사하고 맑은 매력을 더하면서 긍정적인 에너지를 지닌 인물을 자연스럽게 완성해 보는 이들의 공감을 이끌 것으로 기대를 높인다.

무엇보다 박수영은 tvN 드라마 ‘그녀는 거짓말을 너무 사랑해’를 시작으로 MBC ‘위대한 유혹자’, JTBC ‘한 사람만’, 카카오TV 오리지널 ‘어쩌다 전원일기’ 등 그동안 다양한 작품을 통해 차근차근 연기 스펙트럼을 넓혀 온 만큼, 이번 작품에서 또 어떠한 새로운 얼굴을 선보이게 될지 관심이 집중된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

