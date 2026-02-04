“집사는 겔포스, 강아지는 댕댕포스”… 보령, 반려견 영양제 브랜드 론칭

반려견 영양제 ‘댕댕포스 종합건강’과 ‘댕댕포스 관절건강’ 제품 사진. 보령 제공

겔포스로 유명한 보령의 건강기능식품 자회사 보령컨슈머헬스케어가 반려견 전문 영양제 브랜드 ‘댕댕포스’를 론칭하면서 제품 2종도 출시했다고 4일 밝혔다.

댕댕포스는 반려견의 주요 질환을 사전에 예방하는 것을 목표로 한다. 예방의학 관점에서 영양소 보충을 체계적으로 관리해 건강한 일상 유지를 돕는 것.

이 같은 기조로 개발한 신제품 ‘댕댕포스 종합건강’과 ‘댕댕포스 관절건강’은 소화 및 흡수율을 높인 가수분해 연어 단백질을 사용해 알레르기 부담을 낮췄다. 또한 1cm 미만 크기의 부드러운 펠릿 제형이라 어린 강아지부터 노령견까지 부담 없이 먹일 수 있다. 아울러 기능성 원료 함량을 100% 투명하게 공개해 보호자의 선택을 돕는다.

댕댕포스 종합건강은 간, 눈, 면역, 피부, 항산화 등 반려견의 주요 건강 기능을 한 번에 관리할 수 있도록 다양한 성분을 담은 종합 영양제다. 특히 반려견 대상 임상 검증이 완료된 복합 기능성 특허 균주인 ‘L.Cripatus KT-11’ 원료를 함유해 면역력 증가 및 알레르기 완화에 도움을 줄 수 있다.

댕댕포스 관절건강은 NAG, 콜라겐, 콘드로이친, 히알루론산, 비타민D 같은 기능성 원료를 한 정에 담아 관절 및 연골 건강을 관리할 수 있는 제품이다. 비만, 미끄러운 실내 환경, 노화와 같은 요인으로 위협받는 반려견의 관절 건강을 꾸준하게 관리하고 관련 질환을 예방하는데 도움을 줄 수 있다.

최혜영 보령컨슈머헬스케어 매니저는 “댕댕포스는 반려견 특성에 맞춘 성분·함량 설계를 기반으로 맞춤 관리를 돕는 브랜드”라며 “앞으로도 생애주기와 건강 변화에 맞춘 제품을 확대해 펫 헬스케어 시장 내 입지를 강화하겠다”고 말했다.

박재림 기자 jamie@segye.com

