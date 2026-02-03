[안건형의 동안 레시피] 내 얼굴의 ‘유통기한’ 확인하기: 노화의 시그널

신선도가 생명인 식재료는 시간이 지나면 맛뿐 아니라 형태부터 달라진다. 얼굴도 마찬가지다. 거울 속 모습에서 탄력이 떨어진 피부와 깊어지는 주름을 보며 노화를 실감하지만, 사실 얼굴의 변화는 주름이 드러나기 이전부터 훨씬 깊은 곳에서 시작된다.

성형외과 전문의의 시선으로 본 노화는 단순한 피부 문제가 아니다. 얼굴을 이루는 다섯 개 층인 피부, 지방, 근막층(SMAS층), 유지 인대, 뼈가 복합적으로 변화한 결과다.

피부는 이 변화가 가장 늦게 드러나는, 말하자면 ‘포장지’에 가깝다. 오늘은 거울 앞에서 누구나 스스로 확인할 수 있는 내 얼굴이 보내는 다섯 가지 결정적인 노화의 시그널을 짚어보고자 한다.

◆시그널 1. 윤곽의 변화: 하트 모양에서 사각형으로

가장 먼저 눈에 띄는 신호는 얼굴 전체 형태의 변화다. 젊은 얼굴은 광대 부위에 볼륨이 있고 턱선으로 갈수록 날렵해지는 하트형 구조를 가진다. 하지만 노화가 진행되면 이 균형은 서서히 무너진다.

눈 밑과 앞광대, 즉 중안면의 볼륨은 줄어들고, 그 위에 있던 조직은 아래로 처지면서 얼굴의 무게중심이 하관으로 이동한다. 그 결과 얼굴은 점점 네모나 보이거나, 아래가 무거운 인상을 띠게 된다. 측면에서 보았을 때 젊은 얼굴의 상징인 부드러운 S자 곡선, 이른바 ‘오지 커브(Ogee curve)’가 평평해졌다면 이미 얼굴 윤곽의 구조적 변화가 시작됐다는 신호다.

◆시그널 2. 뼈의 위축: 서서히 진행되는 골흡수

눈에 띄는 변화보다 훨씬 이전부터 얼굴의 가장 깊은 구조인 뼈에서는 서서히 골흡수가 진행된다. 눈을 감싸는 안와는 점점 넓어지고 위턱뼈는 뒤로 후퇴하면서 눈가는 휑해 보이고 팔자 주름은 깊어진다.

여기에 광대뼈의 변화도 더해진다. 광대뼈가 노화로 인해 안쪽으로 흡수되면, 그 아래를 받쳐주던 구조가 약해지면서 이른바 ‘광대 밑 꺼짐’이 두드러진다. 이로 인해 얼굴은 중안면이 패이고 양옆이 강조되는, 흔히 말하는 ‘땅콩형 얼굴’로 변해 보이기도 한다.

턱뼈 역시 부피가 줄어들며 턱선의 지지력이 약해지고, 얼굴 하관은 점점 흐릿해진다. 거울을 볼 때 “살은 그대로인데 얼굴이 꺼져 보인다”거나 “턱선이 흐려졌다”고 느껴진다면, 이는 피부가 아니라 얼굴의 기초 구조가 변하고 있다는 신호다.

◆시그널3. 지방의 이동: 꺼짐과 처짐의 이중주

얼굴 지방은 하나의 덩어리가 아니라 여러 개의 구획으로 나뉘어 있다. 문제는 노화가 이 지방 구획마다 서로 다른 방식으로 진행된다는 점이다. 관자나 앞광대 깊숙한 곳의 지방층은 부피가 줄어들며 얼굴을 휑하게 만든다. 이와 함께 옆볼의 커다란 지방 주머니인 심부볼 지방은 아래로 처지면서 마리오네트 라인과 심술보를 더욱 도드라지게 만든다. 얼굴 곳곳에 경계선과 고랑이 생기며, 이는 단순한 살의 문제가 아니라 볼륨이 이동하고 역전된 결과다.

◆시그널 4. 유지인대의 약화: 얼굴 구조가 무너지기 시작할 때

피부와 지방을 제자리에 붙들어 두는 역할을 하는 구조물이 바로 유지인대다. 이 인대들은 얼굴 조직을 뼈와 깊은 근막에 고정하는 ‘닻’과 같다. 하지만 시간이 지나면 이 닻은 점점 느슨해진다.

그 결과 조직은 중력을 이기지 못하고 아래로 흘러내리고, 어떤 부위는 여전히 붙잡힌 채 주변만 처지면서 인디언 주름이나 마리오네트 라인 같은 깊은 굴곡이 만들어진다. 이는 피부가 보내는 신호라기보다 지지 구조가 보내는 “더 이상 버티기 어렵다”는 구조 신호다.

◆시그널 5. 피부 탄력의 저하 : 깊어지는 주름

마지막으로 드러나는 신호가 바로 피부 변화다. 콜라겐과 엘라스틴이 줄어들며 피부는 얇아지고 탄력을 잃는다. 가장 중요한 변화는 주름의 ‘고착화’다. 처음에는 웃거나 찌푸릴 때만 생기던 주름이 이제는 표정을 짓지 않아도 그대로 남아 있다면, 피부라는 포장지가 더 이상 원래 형태로 돌아갈 힘을 잃었다는 의미다.

노화의 시그널을 확인하는 이유는 나이 듦을 한탄하기 위함이 아니다. 내 얼굴의 기초가 무너졌는지, 지지 구조가 느슨해졌는지, 볼륨이 어디에서 사라지고 어디로 쏠렸는지를 정확히 알아야 그에 맞는 최적의 ‘동안 레시피’를 구성할 수 있기 때문이다.

지금 거울 앞에서 내 얼굴의 다섯 가지 신호를 찬찬히 살펴보자. 오늘 발견한 그 작은 변화가, 당신이 가장 빛났던 시절의 얼굴로 돌아가기 위한 가장 현명한 첫걸음이 될 것이다.

안건형 리아성형외과 대표원장, 정리=정희원 기자

