‘올림픽 앞두고 낭보’ 정동현, 극동컵 알파인 스키 남자 회전 우승…시즌 3승 “남은 기간 철저히 준비할 것”

정동현의 경기 모습. 사진=미동부한인스키협회 제공

2026년 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽을 앞두고 있는 정동현(하이원리조트)이 국제스키연맹(FIS) 극동컵 남자 회전에서 우승하며 희망을 띄웠다.

정동현은 3일 강원도 평창군 알펜시아 스키리조트에서 열린 2025~2026 FIS 극동컵 알파인 남자 회전 경기에서 1, 2차 시기 합계 1분39초63으로 1위를 차지했다. 2위 세바스티안 하겐(노르웨이·1분40초22)을 0.59초 차이로 제쳤다. 정동현은 이번 우승으로 올 시즌 극동컵 회전에서 세 번째 우승을 차지했다.

알파인 스키 한국 최고 순위의 주인공이다. 정동현은 2022년 베이징 동계올림픽 회전에서 21위에 오른 바 있다. 한국 선수 중 동계 올림픽 알파인 스키서 최고 순위를 기록한 바 있다. 더불어 FIS 월드컵에서도 2017년 자그레브 대회 14위로 한국 선수 최고 순위에 올랐다.

흐름을 그대로 이탈리아에 가져간다. 정동현은 이번 동계 올림픽 회전과 대회전에 출전한다. 그는 정동현은 "올림픽 전 마지막 대회에서 좋은 결과를 얻어 의미가 크다"며 "올해 동계올림픽에서 최고의 성적을 거둘 수 있도록 남은 기간 철저히 준비하겠다"고 각오했다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

