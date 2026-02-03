NCT JNJM, 유닛의 정석 보여줄 제노와 재민

NCT JNJM(엔시티 제노재민, 에스엠엔터테인먼트 소속)이 첫 미니앨범 스케줄 포스터를 공개하며 유닛 데뷔 카운트다운을 시작했다.

오늘(3일) 0시 NCT 공식 SNS 채널에 게재된 NCT JNJM 첫 미니앨범 ‘BOTH SIDES’(보스 사이즈) 스케줄 포스터는 복사기에서 릴리즈 일정이 한 장씩 출력되는 연출과 감각적인 비주얼의 오브제를 활용해 이번 앨범으로 보여줄 스토리를 암시하며 궁금증을 높였다.

오픈된 일정에 따르면 NCT JNJM은 2월 7일 이미지 트레일러를 시작으로 다채로운 무드의 티저 이미지, 스토리 트레일러, 타이틀곡 뮤직비디오 티저 이미지와 티저 영상 등을 순차 공개하며 유닛 데뷔에 대한 기대감을 더욱 끌어올릴 전망이다.

이번 앨범은 동명의 타이틀곡 ‘BOTH SIDES’를 포함해 총 6곡으로 구성되어 있으며, 제노와 재민 각각의 개성은 물론 완벽한 균형을 이루는 두 멤버의 시너지를 담아 전 세계 팬들의 높은 관심이 예상된다.

한편, NCT JNJM의 첫 번째 미니앨범 ‘BOTH SIDES’는 2월 23일 오후 6시 각종 음악 사이트에서 전곡 음원 공개되며, 이날 음반으로도 발매된다.

