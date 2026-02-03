인공지능·디지털 혁신 관광벤처 100개사 발굴·육성…문체부, ‘관광벤처사업 공모전’ 개최

문화체육관광부는 한국관광공사와 함께 3월4일까지 제17회 관광벤처사업 공모전을 개최한다고 3일 밝혔다.

관광벤처사업 공모전은 인공지능(AI)과 디지털 기술을 활용해 한국 관광산업의 미래를 이끌어갈 혁신적인 관광기업을 발굴, 육성하기 위해 매년 열린다. 특히 올해는 인공지능 기술을 접목한 차세대 관광 서비스를 중심으로 유망 기업을 발굴하는 데 초점을 맞춰 진행한다.

기업의 성장 단계에 따라 ▲예비관광벤처(예비창업자, 20개) ▲초기관광벤처(창업 3년 이내, 40개) ▲성장관광벤처(창업 3년 초과 7년 이내, 40개) 등 3개 부문에서 총 100개 기업을 선발한다. 참여를 희망하는 기업은 사업 내용에 따라 관광체험 서비스·실감형 관광콘텐츠·관광기반시설(인프라)·관광기반기술(딥테크) 중 하나의 분야를 선택해 지원할 수 있다.

최종 선정된 기업에는 오는 11월까지 약 7개월간 최대 1억원의 사업화 자금을 지원한다. 아울러 창업과 경영에 필요한 실무 교육, 전문가 맞춤형 컨설팅, 국내외 투자 유치 기회 확대, 업계 연계망 구축 행사 참여 등 다각적인 지원 프로그램을 제공해 기업의 실질적인 성장을 견인할 계획이다. 최종 선정 결과는 서류심사와 발표평가를 거쳐 4월 말 발표할 예정이다.

문체부와 공사는 그간 관광벤처 육성사업을 통해 다수의 혁신기업을 배출하며 관광산업의 외연을 확대해 왔다. 실제로 지원받은 관광벤처기업들이 최근 국제전자제품박람회(CES)에서 수상하는 성과를 거둬 K-관광 기술 경쟁력을 세계적으로 입증했고 지난해 선정된 관광벤처기업 중 다수는 매출 증가와 투자 유치 성과를 기록하는 등 실질적인 성장 성과를 창출했다.

문체부 정책 담당자는 “관광산업은 인공지능과 디지털 기술을 기반으로 빠르게 재편되고 있으며 관광벤처기업은 이러한 변화의 핵심 주체”라며 “문체부는 관광벤처가 기술과 아이디어를 바탕으로 세계 시장에서 경쟁할 수 있도록 전 주기 지원을 강화하고, 관광산업 전반의 디지털 전환과 고부가가치화를 지속적으로 추진해 나가겠다”고 밝혔다.

