[화보] ‘데뷔 17년 차’ 씨엔블루, 이 미모 실화? 아련·에너지·섹시 다 있네

밴드 씨엔블루(정용화 강민혁 이정신)가 완전체 시너지를 발휘하며 매거진 코스모폴리탄 샤인의 다섯 번째 에디션을 장식했다.

공개된 단체 커버 이미지 속 씨엔블루는 데뷔 17년 차에 걸맞은 내공과 저력이 느껴지는 독보적인 아우라를 발산했다. 개인 커버 이미지에는 정용화의 아련한 분위기, 강민혁의 에너제틱한 바이브, 이정신의 위트 있는 무드 등 각자의 개성과 매력이 제대로 담겨 눈길을 끌었다.

씨엔블루와 함께한 이번 코스모폴리탄 샤인은 단체 및 개인 화보를 비롯한 다채로운 콘텐츠로 채워졌다. 멤버별로 서로 다른 라이프스타일을 드러내 재미를 더한 개인 인터뷰는 물론, 과거·현재·미래를 잇는 팀 서사를 입체적으로 풀어낸 단체 코멘터리도 함께 수록됐다.

씨엔블루는 지난달 정규 3집 ‘3LOGY’(쓰릴로지)를 발매하고 국내외 차트에서 의미 있는 성과를 거두며 막강한 존재감을 입증했다. 현재는 앨범명과 동명의 월드 투어에 돌입하고 글로벌 전역으로 영향력을 확장 중이다. 이번 투어는 새 앨범의 파급력을 이어가며 뜨거운 관심을 받고 있다.

한편 씨엔블루의 변함없는 팀워크와 열정을 실감케 하는 화보와 인터뷰 전문은 코스모폴리탄 샤인의 다섯 번째 에디션을 통해 만나볼 수 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

