타이어뱅크, 출산 장려 이벤트 당첨자에 벤츠 인도

타이어 유통 전문기업 타이어뱅크(회장 김정규)가 저출산 극복을 위해 2025년 연간 진행한 ‘아기 낳고 5가지 혜택 받자’ 마지막 4번째 1등 당첨자에게 행운의 1등 경품 벤츠 차량을 전달했다고 밝혔다. 차량 전달식은 지난달 20일 오후 4시 경기도 포천시 소흘읍에 위치한 타이어뱅크 포천점에서 진행 됐다.

지난해 12월 15일 진행된 ‘아기 낳고 5가지 혜택 받자’ 4회차 추첨에서 1등 당첨자는 윤진영씨다. 2025년 셋째 자녀 출산으로 100% 할인 쿠폰으로 타이어뱅크 포천점에서 타이어를 무료로 교체 했다. 교체시 이벤트에 응모해 1등에 당첨 됐다. 벤츠를 수졍한 윤진영 씨는 “아직까지 실감이 안나는데 너무 기분이 좋다”며 “큰 행운을 선물해 준 타이어뱅크 포천점을 비롯해 타이어뱅크 브랜드가 널리 번창했으면 좋겠다”는 소감을 밝혔다.

저출산 위기에 빠진 대한민국을 위한 타이어뱅크의 노력은 2026년에도 계속된다. 타이어뱅크는 출산장려캠페인의 일환으로 2025년~2026년 출산고객을 대상으로 타이어 50% 할인 또는 무상 제공 프로모션을 진행 중이다. 또한 출산장려캠페인 참여고객에 한해 1등 벤츠, 2등 부가부 드래곤플라이 유모차, 3등 다이치 카시트 등을 제공하는 경품 이벤트도 함께 진행하고 있다. 프로모션 관련 자세한 사항은 홈페이지를 참고하면 된다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]