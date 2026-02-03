‘은밀하게 위대하게’ DKZ 민규 “3년 만에 리해진 役, 성장한 모습 기대해 주길”

그룹 DKZ(디케이지) 멤버 민규가 오늘(3일) 뮤지컬 '은밀하게 위대하게 : THE LAST' 무대에 오른다.

'은밀하게 위대하게 : THE LAST'는 북한 남파 특수공작 5446부대 요원들이 남한의 달동네에 잠입해 벌어지는 이야기를 다룬 국내 대표 창작 뮤지컬이다. 탄탄한 서사와 배우들의 열연으로 관객들에게 꾸준히 사랑받아 온 작품으로, 10주년 기념 공연에 맞춰 더욱 확장된 스케일을 자랑한다.

민규는 극 중 5446부대의 최연소 조장이자, 원류환을 동경해 남한으로 내려온 고등학생 위장 요원 리해진 역을 맡았다. 민규는 지난 2023년 '은밀하게 위대하게' 오연에서 안정적인 연기력과 섬세한 표현력을 보여준 바, 이번 10주년 기념 공연에서는 한층 깊어진 해석력으로 압도적인 무대 장악력을 선사한다는 각오다.

민규는 첫 공연을 앞두고 "'은밀하게 위대하게' 오연에 이어 이번 10주년 기념 공연에서 약 3년 만에 리해진을 다시 만나게 돼 영광이고 행복하다. 이전보다 성장한 모습을 보여드리기 위해 열심히 준비한 만큼, 마지막 공연까지 무대 위 다채롭게 펼쳐질 리해진의 모습을 기대해 주셨으면 좋겠다. 함께하는 배우, 스태프분들과 최고의 무대를 만들기 위해 최선을 다하겠다"라고 각오를 다졌다.

지난 2019년 그룹 DKZ로 데뷔한 민규는 그동안 '삼총사', '5! 해피맨', '조로: 액터뮤지션' 등 다수의 뮤지컬 작품을 통해 탄탄한 필모그래피를 쌓으며 '뮤지컬계 기대주'로 등극했다.

한편, 민규가 출연하는 뮤지컬 '은밀하게 위대하게 : THE LAST'는 오는 4월 26일까지 서울 놀씨어터대학로 대극장에서 공연된다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

