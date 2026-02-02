“천천히 함께 걸어요” 이종석, 亞 팬미팅 투어 성료

배우 이종석이 아시아 전역을 뜨겁게 달군 ‘2025 아시아 팬미팅 투어’의 여정을 성공적으로 마쳤다.

이종석의 아시아 투어의 마지막 공연인 2025 LEE JONG SUK ASIA FANMEETING TOUR ‘With : Just Like This’ FINAL ENCORE STAGE in JAPAN(2025 이종석 아시아 팬미팅 투어 ‘위드 : 저스트 라이크 디스’ 파이널 앙코르 스테이지 인 재팬)이 1월 30일 도쿄 NHK 홀에서 개최됐다. 지난해 9월 서울을 시작으로 도쿄, 오사카, 타이베이, 방콕, 홍콩까지 6개 도시에서 팬들과 만난 이종석은 팬들의 뜨거운 사랑에 보답하며 도쿄 앙코르 공연을 가졌다.

서울 공연부터 앙코르에 이르기까지 아시아 투어를 통해 이종석은 팬들의 이야기에 귀 기울이며 다정한 소통을 이어갔다. 팬들이 이종석에게 입덕하게 된 사연을 받아 팬들과 함께 보내온 시간들을 되새김은 물론 각 나라별 드레스 코드를 정해 공연에 오는 순간부터 공연을 함께 즐길 수 있는 분위기를 완성해 팬들과 함께 호흡했다.

지난해 개최된 팬미팅 투어의 일본 공연 이후 약 4개월 만에 다시 일본에서 팬들과 만난 이종석은 작년부터 달려온 아시아 투어의 여정을 함께 돌아보며 앙코르 팬미팅의 시작을 알렸다.

투어의 대미를 장식하는 앙코르 공연인 만큼 예정에 없던 곡들까지 선보이며 팬들의 환호를 이끌었다. 1부를 마치며 요네즈 켄시의 ‘Lemon’(레몬)을 선보이며 예상치 못한 반가움을 더했고, 드라마 ‘피노키오’ OST인 로이킴의 ‘피노키오’ 노래를 부르며 1부 마무리를 훈훈하게 장식했다. 지난 공연 당시 투어스(TWS)의 ‘첫 만남은 계획대로 되지 않아’로 문을 연데 이어 이번 앙코르에서는 싸이(PSY)의 ‘New Face(뉴 페이스)’ 댄스 무대를 새롭게 선보이며 시작된 2부에서 이종석은 한층 더 팬들 가까이 다가섰다. ‘JS Puzzle(퍼즐)’ 코너에서 ‘배우가, 댄스를 추며, 객석 주유를 한다’는 키워드가 나오자 이종석은 에스파(aespa)의 ‘Whiplash(위플래쉬)’ 음악에 맞춰 댄스를 선보이며 1층부터 3층까지 전 객석을 빠짐없이 돌았다.

팬들과의 단체 사진 촬영을 마지막으로 이종석은 “수많은 배우 중에 저를 선택해 주시고 저를 사랑해 주시는 여러분들께 진심으로 감사와 사랑을 전합니다. 여러분 새해 복 많이 받으시고 언제나 진심으로 감사합니다. 사랑합니다”라는 진심 어린 소감을 전하며, 팬들을 향한 애정을 드러냈다. 엔딩 곡으로는 팬들에게 전하고 싶은 내용의 가사를 담은 곡인 스다 마사키의 ‘虹(Niji, 무지개)’를 부르며 긴 여운 속에서 팬들과 마지막 인사를 나눴다.

약 3시간 동안 이어진 팬미팅의 끝에서 이종석은 “오늘 이곳에서 여러분들과 함께하며 느낀 두근거림과 따뜻했던 온도를 기억하겠습니다. 앞으로도 이렇게 천천히 함께 걷고 싶습니다”라는 메시지를 일본어로 낭독한 영상으로 깊은 감동을 더했다. 이처럼 노래와 춤, 토크와 게임을 아우르는 다채로운 구성 속에서 이종석은 ‘2025 아시아 팬미팅 투어’의 모든 순간을 팬 사랑으로 가득 채웠다. 한 해의 끝과 시작에서 이종석이 팬들과 함께 만들어간 시간은 오래도록 기억에 남을 특별한 순간으로 완성됐다.

한편, 2025 LEE JONG SUK ASIA FANMEETING TOUR ‘With : Just Like This’를 성황리에 마친 이종석은 올해 하반기 디즈니+ 시리즈 ‘재혼 황후’로 찾아올 예정이다.

