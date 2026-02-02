아이유 ‘블루밍’ MV, 2억뷰 돌파…장기 흥행

가수 아이유. EDAM엔터테인먼트 제공

가수 아이유(IU)의 곡 블루밍(Blueming) 뮤직비디오가 유튜브에서 높은 조회수를 기록하며 인기를 입증했다.

2일 소속사 EDAM엔터테인먼트에 따르면 아이유의 블루밍 뮤직비디오는 전날(1일) 오후 7시8분께 유튜브 조회수 2억뷰를 돌파했다. 아이유 통산 세 번째 2억뷰 뮤직비디오다.

블루밍은 2019년 11월 공개된 곡이다. 사랑의 설렘을 메신저에 비유한 가사와 경쾌한 신스 사운드가 어우러진 노래로, 아이유 특유의 밝고 청량한 매력을 담고 있다. 공개 이후 음원과 뮤직비디오 모두에서 꾸준한 사랑을 받으며 대표 히트곡으로 자리매김했다.

뮤직비디오는 문자 메시지를 주고받는 듯한 재치 있는 연출과 다채로운 색감, 아이유의 자연스러운 연기가 어우러져 곡의 분위기를 극대화한다. 감각적인 영상미와 친근한 스토리텔링으로 공개 당시부터 높은 화제를 모았다.

아이유는 블루밍을 포함해 스물셋, 밤편지, 팔레트, 삐삐, 에잇, 셀러브리티, 라일락, 러브 윈즈 올까지 총 9편의 억대 조회수 뮤직비디오를 보유하고 있다.

한편 아이유는 오는 4월 안방극장에서 팬들을 만난다. 차기작 드라마 21세기 대군부인 방송을 앞두고 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

