대한세팍타크로협회, 2026 세팍타크로 서포터즈 모집

사진=대한세팍타크로협회 제공

대한세팍타크로협회가 세팍타크로 종목 홍보와 현장 운영을 함께 이끌어갈 ‘2026 대세팍타크로 서포터즈’ 모집을 시작한다.

세팍타크로 서포터즈는 스포츠 현장 실무경험과 스포츠 마케팅 역량을 직접 체험할 수 있는 대외 활동 프로그램으로, 세팍타크로 종목의 홍보 콘텐츠 제작과 각종 대회 및 행사 운영지원을 통해 생생한 스포츠 현장을 경험할 수 있도록 마련됐다.

특히 올해부터는 기존 ‘대학생 서포터즈’에서 ‘서포터즈’로 명칭을 확대하고 모집 풀을 넓혀, 다양한 인재들과 함께 종목 저변확대에 나설 계획이다.

선발된 서포터즈는 2026년 3월부터 12월까지 활동하며, 월별 정기 회의와 홍보 캠페인, 온라인 콘텐츠 제작, 국내 세팍타크로대회 및 행사 현장 운영지원 등 다양한 프로그램에 참여하게 된다. 이를 통해 스포츠 마케팅과 홍보 실무 역량을 기르는 것은 물론, 현장 경험을 바탕으로 실질적인 커리어 개발 기회를 얻게 된다.

또한 활동 기간 동안 소정의 활동비와 공식 단복(티셔츠)이 제공되며, 활동 종료 후에는 위촉장과 수료증, 활동 확인서가 발급된다. 우수 활동자에게는 별도 시상 기회도 주어질 예정이다.

김영진 대한세팍타크로협회 회장은 “세팍타크로 서포터즈는 단순한 홍보 활동을 넘어 스포츠 현장을 직접 경험하고 성장할 수 있는 의미 있는 프로그램”이라며 “열정과 아이디어를 가진 분들이 세팍타크로와 함께 새로운 가치를 만들어가길 기대한다”라고 말했다.

모집 기간은 1월 30일부터 2월 13일 오후 6시까지이며, 지원자는 신청서와 자기소개서, 포트폴리오(선택)를 이메일로 제출하면 된다. 최종 합격자는 면접을 거쳐 선발되며, 자세한 사항은 대한세팍타크로협회 공식 채널을 통해 확인할 수 있다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]