빌리 츠키, 오늘(2일) '히든아이' 출격…예능 대세 활약

그룹 빌리(Billlie) 멤버 츠키가 범죄 분석 코멘터리 프로그램까지 접수한다.

츠키는 오늘(2일) 오후 8시 30분 방송되는 MBC 에브리원 '히든아이'에 스페셜 게스트로 출연한다.

'히든아이'는 CCTV, 바디캠, 블랙박스 등 다양한 영상을 토대로 사건, 사고를 분석하는 범죄 분석 코멘터리 프로그램이다.

이날 츠키는 그간 다양한 예능 프로그램에서 쌓아온 남다른 리액션과 뛰어난 공감 능력을 십분 발휘해 몰입도를 배가한다. 영상 속 상황에 자연스럽게 몰입하고, 공감하며 생생한 반응을 전할 것으로 기대된다. 츠키는 앞서 웹 예능 '워크돌' 시즌4를 통해 경찰관 업무를 체험해 본 만큼 보다 리얼한 경험담을 전할 예정이다.

이렇듯 츠키는 웹 예능 '워크돌' 시즌4 단독 MC로 활약한 것을 비롯해 MBC '극한84', '푹 쉬면 다행이야', 넷플릭스 '좀비버스: 뉴 블러드' 등에서 긍정 에너지를 바탕으로 매사 열정적이면서 성실하고 끈기 넘치는 모습을 보여주며 명실상부 '예능 대세'로 등극한 바, '히든아이'에서 펼칠 활약에도 많은 기대가 모인다.

츠키가 속한 그룹 빌리는 지난 27일 프리 릴리즈 싱글 'cloud palace ~ false awakening(클라우드 팰리스 ~ 펄스 어웨이크닝)'을 발매, 국내외 리스너들을 사로잡고 있다. 타이틀곡 'cloud palace'는 국내 주요 음원 사이트인 멜론, 지니, 바이브 등은 물론 미국, 호주, 일본, 프랑스, 벨기에 아이튠즈 K-팝 차트에 이름을 올렸다. 특히, 호주의 경우, 빌리의 미니 1집부터 미니 5집까지 모든 앨범이 K-팝 앨범 차트에 재진입하며 막강한 글로벌 인기를 구가하고 있다.

