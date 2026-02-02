‘트로트 귀공자’ 성민, 힐링 응원곡 ‘갓생’ 발매

성민 앨범 커버. 토탈셋 제공

트로트 명가 토탈셋의 성민이 싱어송라이터로 화려하게 비상한다.

성민은 2일 정오 각종 온라인 음원사이트를 통해 디지털 싱글 ‘언리미트’(UNLIMIT)를 발매했다.

언리미트는 특정 장르에 국한되지 않고 자신만의 다채로운 매력을 무한히 펼쳐내겠다는 성민의 강한 의지를 담아 어떤 제약도 두지 않은 채 가장 성민다운 음악을 선보이는 첫 번째 시도다.

타이틀곡 갓생은 각자의 삶이 행복하고 의미 있는 삶이 되기를 희망하는 메시지를 담은 곡으로 ‘잘 살아낸 인생’이라는 뜻의 신조어 ‘갓생’을 제목으로 삼아 자신만의 속도로 삶을 완주해 나가는 사람들에게 응원의 메시지를 전한다. 성민이 직접 작사, 작곡, 편곡을 맡았으며 레드벨벳, 청하, 엔믹스 등과 작업한 프로듀서 제이 리(Jay Lee)가 합세해 트로트의 깊은 맛과 K-팝의 트렌디함을 절묘하게 녹여냈다.

더블 타이틀곡 별빛 아래는 90년대 특유의 감성이 느껴지는 바이브를 현대적으로 재해석했다. 펑키한 리듬과 대중적인 멜로디가 돋보이는 레트로한 무드의 댄스 곡으로 성민의 부드러운 감수성과 폭발적인 가창력을 동시에 만끽할 수 있다.

