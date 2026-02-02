‘골든’의 쾌거…K-팝의 그래미 첫 수상

이재(오른쪽에서 두 번째)를 비롯한 케데헌 OST 골든 작곡·프로듀서진이 제68회 그래미 어워즈에서 베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어 상을 받고 있다. 뉴시스

넷플릭스 애니메이션 영화 케이팝 데몬 헌터스가 K-팝 역사에 새로운 이정표를 세웠다. OST 수록곡 골든(Golden)이 제68회 그래미 어워즈에서 수상의 영예를 안으며 단일 곡 성과를 넘어 K-팝과 K-컬처가 세계 음악 산업의 중심부로 한 단계 더 들어섰음을 보여줬다.

2일 미국 로스앤젤레스 크립토닷컴 아레나에서 제 68회 그래미 어워즈가 개최됐다. 시상식에서 골든은 아쉽게 올해의 노래상은 받지 못했지만 베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어 부문을 수상했다. K-팝이 그래미에서 공식 트로피를 받은 것은 이번이 처음이다.

골든이 수상한 베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어 부문은 영화·드라마·애니메이션 등 시각 매체를 위해 제작된 오리지널 곡 가운데 작품성과 완성도를 인정받은 노래에 수여된다. 음악성과 서사의 결합이 중요한 평가 기준으로 꼽힌다.

골든은 케데헌 속 가상 K-팝 걸그룹인 헌트리스가 부른 곡이다. 보컬에는 이재, 오드리 누나, 레이 아미가 참여해 캐릭터의 개성과 감정을 입체적으로 살려냈다. 작품 속 서사와 어우러진 곡의 에너지와 대중성은 공개 직후 글로벌 팬들의 호응을 얻으며 빠르게 확산됐다.

그래미 트로피는 공동 작곡·프로듀서진에게 돌아갔다. 수상자 명단에는 이재를 비롯해 IDO(이유한·곽중규·남희동), 24(서정훈), 테디, 마크 소넨블릭 등이 이름을 올렸다. 한국 작곡가들이 참여한 K-팝 곡으로 그래미 수상의 영예를 안은 첫 사례라는 점에서 의미가 크다.

한국 국적 음악 중 그래미 어워드 최초 수상자는 성악가 조수미다. 이후 클래식 분야에서 김기현, 황병준 등이 수상한 바 있으나 대중음악 영역, 특히 K-팝 계열 작품이 그래미 트로피를 거머쥔 것은 골든이 최초다. 방탄소년단(BTS) 역시 여러 차례 후보에 올랐으나 수상까지는 이르지 못했다.

케데헌은 이번 그래미에서 베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어를 비롯해 올해의 노래, 베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스, 베스트 리믹스드 레코딩 부문, 최우수 컴필레이션 사운드트랙 포 비주얼 미디어 등 총 5개 부문 후보에 올랐다.

골든은 앞서 제31회 크리틱스 초이스 어워즈와 제83회 골든 글로브 시상식에서 주제가상을 수상했으며, 오는 3월 열리는 미국 아카데미 시상식에서도 주제가상 후보에 노미네이트됐다. 주요 시상식을 잇달아 관통하며 작품성과 대중성을 동시에 인정받고 있는 셈이다.

지난해 6월 공개된 케데헌은 K-팝 세계관에 저승사자 등 한국 전통 신화를 결합한 독창적인 설정으로 글로벌 시청자들의 관심을 끌었다. 공개 이후 누적 시청 수 4억8000만회를 돌파하며 넷플릭스 역대 최다 시청 영화로 등극했고, 41개국에서 넷플릭스 영화 부문 1위를 차지했다. 인기는 극장가로도 확장됐다. 미국, 캐나다, 영국, 호주, 뉴질랜드 등에서 진행된 싱어롱 상영은 1300회 이상 매진을 기록했고, 지난해 8월24일 북미 주말 박스오피스 1위에 오르며 약 1800만 달러 이상의 수익을 올렸다. 넷플릭스 영화가 극장가 박스오피스 정상에 오른 것 역시 이 작품이 처음이다.

특히 중독성 강한 멜로디로 채워진 OST 앨범은 2022년 디즈니 애니메이션 엔칸토 이후 처음으로 빌보드 차트 정상에 오르며 화제를 모았다. K-컬처가 음악, 애니메이션, 서사를 결합해 글로벌 시장에서 또 하나의 성공 공식을 만들어냈다는 평가가 나온다.

