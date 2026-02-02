김재환, 오늘(2일) 1대1 채팅 플러스챗 오픈…팬 중심 행보 본격화

가수 김재환이 전역 후 새로운 출발의 첫걸음을 팬과 함께 내디딘다.

김재환은 2일 글로벌 K-POP 콘텐츠 플랫폼 엠넷플러스(Mnet Plus)의 소통 서비스 '플러스챗(Plus Chat)'을 공식 오픈하고 팬들과의 소통을 본격적으로 시작한다.

플러스챗은 아티스트와 팬이 1대 1 메신저 형태로 소통할 수 있는 서비스로 양방향 소통을 통해 진정성 있는 교감을 나눌 수 있는 것이 특징이다. 김재환은 이번 플러스챗 오픈을 통해 무대 위 아티스트의 모습은 물론 보다 편안하고 솔직한 일상과 생각을 팬들과 공유하며 한층 가까운 관계를 이어갈 예정이다.

김재환은 특유의 담백하면서도 따뜻한 소통 방식으로 그동안 팬들과 깊은 신뢰를 쌓아온 아티스트다. 무대 위에서는 탄탄한 가창력과 안정적인 퍼포먼스로, 무대 밖에서는 친근한 매력과 진솔한 메시지로 사랑받아온 만큼 플러스챗을 통해 보여줄 김재환의 또 다른 모습에도 기대가 모인다.

앞서 김재환은 만기 전역 소감을 통해 "군 복무 기간에 변함없이 응원해 주신 모든 분들께도 고마운 마음을 전하고 싶다"며, “군에서 배운 경험을 바탕으로 제 자리에서 차분히 최선을 다하겠다”고 전한 바 있다. 이번 플러스챗 오픈은 팬들과의 소통을 시작으로, 앞으로 이어질 김재환의 행보에 대한 궁금증을 높인다.

김재환은 플러스챗을 시작으로 다양한 행보를 순차적으로 이어갈 예정이다. 한층 성숙해진 시선과 더욱 단단해진 음악적 내공을 바탕으로 펼쳐질 김재환의 2026년 행보에 관심이 집중되고 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

