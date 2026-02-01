“없는 사람 취급?” 정해인, 서양 남성들 사이에 낀 모습 포착…‘인종차별’ 지적 나와

사진 = 온라인 커뮤니티 캡처

배우 정해인이 해외 패션쇼 참석 중 포착된 장면을 두고 ‘인종차별’ 논란이 불거졌다.

정해인은 지난 17일 이탈리아 밀라노에서 열린 돌체앤가바나 패션쇼에 참석해 화이트 수트와 실크 셔츠, 까메오 브로치를 매치한 스타일링으로 현지 미디어의 주목을 받았다. 그러나 쇼 장 내부에서 촬영된 영상이 공개되며 예상치 못한 논란으로 이어졌다.

최근 온라인 커뮤니티와 유튜브 등을 통해 공개된 영상에는 정해인이 서양 남성들 사이에 앉아 있는 모습이 담겼다. 영상 속에서 정해인 양옆에 앉은 남성들은 다리를 넓게 벌린 자세를 취하고 있었고, 정해인은 상대적으로 불편해 보이는 자세로 자리에 앉아 있는 모습이다.

특히 양옆의 두 남성이 정해인을 사이에 두고 대화를 이어가자, 정해인은 대화에 참여하지 못한 채 정면을 응시하거나 다소 경직된 표정을 짓고 있어 눈길을 끌었다.

이를 두고 팬들은 “가운데 사람을 없는 것처럼 대하는 무례한 행동”, “명백한 인종차별적 태도”라며 비판의 목소리를 냈다. 반면 다른 누리꾼들 사이에서는 “인종차별로 단정하기는 어렵다”, “단순히 개인의 예의 문제일 뿐”이라는 신중한 반응도 이어지고 있다.

