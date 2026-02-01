제로베이스원의 과거·현재·미래…‘RE-RLOW’에 담은 진심

그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE)이 새로운 흐름을 만든다.

제로베이스원(성한빈, 김지웅, 장하오, 석매튜, 김태래, 리키, 김규빈, 박건욱, 한유진)은 오늘(1일) 공식 SNS에 스페셜 리미티드 앨범 '리플로우(RE-FLOW)'의 D1 포스터를 게재했다.

공개된 포스터에는 클래식한 블루 앤 화이트 슈트로 멋을 낸 아홉 멤버가 등장해 설렘을 자아낸다. 특히, 제로베이스원은 푸른 장미꽃 다발을 건네는 듯한 포즈로 '리플로우'를 통해 제로즈(ZEROSE, 팬덤명)에게 전할 진심을 녹여냈다.

'리플로우'는 지난 2년 6개월간 치열하게 달려온 제로베이스원이 비로소 음악을 통해, 시간의 결을 따라 쌓인 감정과 순간들을 이야기하는 앨범이다. 각 곡의 서사는 하나의 흐름처럼 이어지며 제로베이스원의 과거, 현재, 미래를 모두 담고 있다.

정식 앨범 발매에 앞서 음원과 뮤직비디오가 순차 선공개된 '러닝 투 퓨처(Running To Future)'와 '로지즈(ROSES)'를 포함해 신곡 '러브포칼립스(LOVEPOCALYPSE)'까지 총 3곡이 수록됐다.

'러브포칼립스'는 'LOVE(사랑)'와 'APOCALYPSE(종말)'의 결합으로 탄생한 트랙명으로, 제로베이스원은 종말 속에서도 생명력이 움트는 찬란한 빛의 서사로 새로운 시작을 써 내려갈 것을 예고했다.

한편, 제로베이스원은 오는 2일 오후 6시 스페셜 리미티드 앨범 '리플로우'를 발매한다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

