“미래인재 양성을 위해!” 대한우슈협회, 한양대 미래인재교육원과 MOU 체결

김벽수 대한우슈협회 회장(오른쪽)과 양기석 한양대 미래인재교육원 학점은행제 체육Ⅰ 주임교수. 사진=대한우슈협회 제공

대한우슈협회는 지난 30일 한양대 미래인재교육원 학점은행제 체육Ⅰ과 스포츠 분야 미래인재 양성을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

이날 협약식은 서울 송파구 핸드볼경기장 103호 회의실에서 개최됐으며, 김벽수 대한우슈협회 회장, 이창호 국제 자문위원장, 박영진 사무처장, 양기석 한양대 미래인재교육원 학점은행제 체육Ⅰ 주임교수, 조승재 체육학 교수, 노동현 체육학 교수 등이 참석했다.

대한우슈협회 관계자는 “이번 협약은 스포츠 분야 인재 양성을 위해 양 기관이 보유한 자원과 역량을 바탕으로 유기적인 협력 체계를 구축하고, 상호 발전을 도모하기 위해 마련됐다”고 밝혔다.

사진=대한우슈협회 제공

협약에 따라 양 기관은 ▲스포츠 분야 정보 및 연구, 교육 활동 교류, ▲스포츠 전문가 양성을 위한 교육 프로그램 개발 협력 추진, ▲기관 간 상호발전에 필요한 사업의 공동 행사 추진 등을 함께 진행하기로 했다.

김벽수 회장은 “현장과 교육이 연결돼야 종목의 저변이 넓어진다”며 “한양대 미래인재교육원 학점은행제 체육Ⅰ과의 협력을 통해 우슈 인재 양성을 위한 교육 프로그램과 교류를 구체화하겠다”고 말했다.

양 기관은 향후 실무 협의를 통해 협력 과제를 구체화하고, 단계적으로 공동 사업을 추진할 계획이다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

