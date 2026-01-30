개코 전 아내 김수미, 이혼 2주 만에 뷰티 CEO로 복귀

사진= 김수미 SNS

다이나믹 듀오 개코의 전 아내이자 뷰티 사업가 김수미가 이혼 이후 본격적인 사업 재개를 알렸다.

김수미는 지난 29일 자신의 유튜브 채널 ‘수미차올라’를 통해 겨울철 피부 관리법을 소개하는 영상을 공개하며, 새로운 뷰티 제품 출시 계획을 직접 언급했다. 영상에서 김수미는 현재 테스트 중인 컨실러 제품을 시연하며 “3~4월 정도에 출시를 해봐야 하지 않겠나”라고 밝혔다.

이는 단순한 콘텐츠 업로드를 넘어, 김수미가 다시 뷰티 브랜드 대표로서 활동을 본격화하겠다는 신호로 해석된다. 김수미는 과거 2017년 개코와 결혼 생활 중 뷰티 브랜드를 론칭해 약 6년간 운영해왔다.

그러나 2023년 2월, 김수미는 “브랜드 공식몰이 긴 휴식을 갖는다”며 사실상 사업을 잠정 중단했고, 이후 별다른 활동 없이 침묵을 이어왔다. 당시 휴업 이유를 두고 다양한 추측이 이어졌으나, 최근 개코와의 이혼 소식이 전해지며 그 배경에 관심이 쏠리고 있다.

개코는 지난 16일 “서로의 삶을 존중하며 부부로서의 관계를 마무리하기로 했다”며 이혼 사실을 공식 발표했다. 이후 불과 2주 만에 김수미가 신제품 출시 계획을 공개하며 다시 사업 행보에 나서면서, 그간의 공백이 개인적인 정리를 위한 시간이었음을 짐작하게 했다.

김수미는 결혼 생활 동안 얻은 인지도를 발판 삼아 사업가로서 입지를 다져왔고, 이제는 독자적인 브랜드 대표로서 새로운 출발에 나섰다. 이혼 이후 곧바로 사업 재개를 선언한 김수미의 행보에 업계와 대중의 시선이 동시에 집중되고 있다.

