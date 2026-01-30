‘솔지5 메기녀’ 이하은, 한소희와 달달 투샷 근황

사진= 이하은 SNS

넷플릭스 예능 ‘솔로지옥5’에서 메기녀로 등장해 화제를 모았던 이하은의 최근 근황이 공개됐다.

최근 이하은은 자신의 개인 계정을 통해 “한번 가는 거 인생 씨게 가야지 21일 극장에서 만나요”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재하며 근황을 전했다.

이어 그는 “한순간이지만 좋은 추억과 경험이었습니다 모든 배우님들과 감독님께 정말 많은 걸 배웠습니다 감사합니다 :) 프로젝트 Y 파이팅 !”이라는 글을 덧붙이며 새로운 활동에 대한 소감을 밝혔다.

공개된 사진 속에서 이하은은 배우 한소희와 함께 다정한 분위기를 연출했다. 한소희에게 뽀뽀하는 듯한 포즈를 취하거나 서로를 안은 채 셀카를 찍으며 친근한 모습을 보였다.

또 다른 사진에서는 배우 김성철과 브이(V) 포즈를 취하며 밝은 표정으로 카메라를 바라보고 있어 눈길을 끌었다.

사진을 접한 지인과 네티즌들은 “하은이 데뷔 축하”, “다 이쁨” 등 다양한 반응을 보이며 응원의 메시지를 전했다.

