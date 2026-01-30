최다니엘, 유튜브 채널 해킹 피해…“복구 절차 진행 중”

배우 최다니엘. 사진 = 뉴시스

배우 최다니엘의 유튜브 채널이 해킹 피해를 입은 것으로 확인됐다.

29일 최다니엘의 소속사 스타로드 컴퍼니는 “현재 배우 최다니엘의 유튜브 계정이 해킹되어 복구 절차를 진행 중”이라고 알렸다.

이어 “이로 인해 현재 채널에는 본인 및 채널과 무관한 영상들이 업로드되고 있다”며 “빠른 복구를 위해 가능한 모든 조치를 취하고 있다. 혼란과 심려를 끼쳐드린 점 죄송하다. 복구가 왼료되는 대로 다시 안내드리겠다”고 밝혔다.

현재 최다니엘의 유튜브 채널은 30일 오전 기준 삭제된 상태다. 채널에 접속하면 ‘유튜브 커뮤니티 가이드를 위반했기 때문에 채널이 삭제됐다’는 안내 메시지가 표시되며, 소속사는 이번 조치가 해킹 피해에 따른 것으로 보고 있다.

한편, 최근 연예인 유튜브 채널을 노린 해킹 사례가 잇따르고 있다. 리듬체조 선수 출신 손연재를 비롯해 배우 김성은, 한혜진의 유튜브 채널도 커뮤니티 가이드 위반을 이유로 일시 삭제됐으나, 해킹 피해가 확인되며 빠르게 복구된 바 있다.

