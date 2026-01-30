배틀그라운드 모바일, ‘킹오파’ 캐릭터 선봬…특별 컬래버

배틀그라운드 모바일이 글로벌 인기 격투 게임 시리즈 킹 오브 파이터즈(KOF)와 컬래버레이션을 진행한다.

크래프톤은 오는 3월10일까지 KOF 특유의 파이팅 감성과 개성을 담은 다양한 인게임 콘텐츠를 선보인다고 30일 밝혔다.

이번 컬래버레이션을 통해 이용자들은 KOF를 대표하는 전설적인 캐릭터 마이 시라누이(Mai Shiranui), 나코루루(Nakoruru), 이오리 야가미(Iori Yagami)를 모티브로 한 신규 캐릭터 세트를 만나볼 수 있다. 마이 시라누이의 상징적인 스타일과 전용 총기 스킨, 아이누 전통 의상을 재현한 나코루루 세트, 붉은색과 검은색이 대비되는 이오리 야가미의 강렬한 의상 등 각 캐릭터의 개성을 살린 외형이 전장에 구현된다.

KOF의 액션과 연출을 반영한 전용 이모트도 추가된다. 이용자들은 웨이브 콤보(Wave Combo), 우키아네(Ukihane), 이네푸 이카시마 완페 추이에(Inepu Ikashima Wanpe Chuie) 등 캐릭터의 움직임과 분위기를 살린 이모트를 통해 전투 중에도 파이팅 게임 특유의 연출을 즐길 수 있다. 또한 나코루루의 충직한 매 마마하하(Mamahaha)가 등장해 전투 여정을 함께한다.

공중과 지상에서도 킹 오브 파이터즈 테마 콘텐츠가 적용된다. ‘아케이드 VS 글라이더(Glider)’와 ‘킹 오브 파이터즈 낙하산’이 추가돼 보다 개성 있는 강하 연출이 가능하며, 전투에서는 3단계로 강화할 수 있는 ‘플레임 댄스 부채 프라이팬(Flame Dance Fan Pan)’을 통해 우아함과 파괴력을 동시에 갖춘 근접 전투를 펼칠 수 있다.

이와 함께 아케이드 KO 헬멧, 아케이드 KO 백팩, KOF 97 오브제(Ornament) 등 레트로 아케이드 감성을 담은 아이템이 추가된다. 또한 치비 이오리 야가미, 치비 나코루루, 마이 시라누이 스페이스 기프트(Space Gift)를 통해 마이룸 및 공간을 꾸밀 수 있는 콘텐츠도 제공된다.

컬래버레이션을 기념해 KOF 테마 ‘프라이즈 패스(Prize Path)’도 운영된다. 이용자들은 인게임 미션을 수행해 포인트를 획득하고, 캐릭터 세트와 이모트 등 다양한 KOF 한정 보상을 단계별로 해금할 수 있다.

