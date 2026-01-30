GS칼텍스, 유니시티코리아와 함께한 홈경기 이벤트 성료

사진=GS칼텍스 배구단 제공

여자프로배구 GS칼텍스는 “지난 29일 장충체육관에서 열린 흥국생명과의 홈경기에서 유니시티코리아 스포츠 후원 프로그램 ‘팀 유니시티’의 일환으로 다양한 팬 참여 이벤트를 진행했다”고 30일 전했다.

GS칼텍스와 유니시티코리아는 2021년부터 후원 협약을 이어왔다. 유니시티코리아는 선수들의 컨디션 관리와 경기력 향상을 위한 건강기능식품을 지원하고 있다. 양사는 이번 홈경기를 통해 팬들과 함께하는 현장 이벤트를 마련하며 파트너십의 의미를 더했다.

이날 경기에서는 ‘유니시티와 함께하는 첫 득점을 맞혀라’ 이벤트가 진행돼 경기 시작 전부터 팬들의 높은 관심을 끌었다. 참여 인증을 완료한 팬들을 대상으로 행운볼 추첨을 통해 선착순 500명에게 바이오스 라이프 이 에너지, 프로바이오닉 플러스, 린 컴플리트, 유니시티 핸드 앤 네일 크림 등 유니시티코리아 제품이 증정됐다.

또한 경기 중에는 ‘팡팡 장충오락실’, ‘카카오톡 직관 인증 이벤트’, ‘뒤죽박죽 킥스 퍼즐’, ‘오늘의 응원왕’ 등 유니시티와 함께하는 다양한 팬 참여 프로그램이 운영됐다. 이벤트 참가자들에게는 바이오스 라이프 이 에너지, 프로바이오닉 플러스, 린 컴플리트, 유니시티 핸드 워시 등 풍성한 경품이 제공되며 경기장 분위기를 한층 끌어올렸다.

홈경기 응원 분위기 조성을 위한 선착순 입장 관중 이벤트도 함께 진행됐다. 입장 관중을 대상으로 응원타월 1000개, 배구공 키링 500개가 1인 1개씩 제공되며 장충체육관을 찾은 팬들에게 특별한 즐거움을 선사했다.

GS칼텍스는 “유니시티코리아와의 지속적인 파트너십을 통해 선수단뿐 아니라 팬들과도 함께 호흡하는 다양한 이벤트를 이어갈 계획이다. 앞으로도 홈경기장을 찾는 팬들에게 즐거운 경험을 제공하겠다”고 전했다.

허행운 기자 lucky77@sportsworldi.com

