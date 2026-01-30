BTS, 완전체 복귀 앞두고 日 레협 플래티넘·골드 추가

그룹 방탄소년단(BTS)이 완전체 복귀를 앞두고 일본레코드협회에서 스트리밍 인증을 추가하며 새로운 기록을 세웠다.

30일 일본레코드협회에 따르면 방탄소년단 앤솔러지 앨범 프루프(Proof) 타이틀곡 옛 투 컴(Yet To Come)과 정규 3집 러브 유어셀프 전 티어(LOVE YOURSELF 轉 Tear) 수록곡 러브 메이즈(Love Maze)가 지난해 12월 기준 누적 재생 수 각각 1억5000만회를 돌파하며 스트리밍 부문 ‘플래티넘’, ‘골드’ 인증을 받았다.

옛 투 컴은 멤버들이 걸어온 음악 여정을 되돌아보는 동시에 찬란한 앞날을 기약하는 곡이다. 러브 메이즈는 미로 속에서 엇갈리지 않길 바라는 마음을 그린 노래로 전 세계 아미(ARMY·팬덤명)를 향한 메시지가 담긴 곡이다.

스트리밍 상승세는 완전체 컴백을 앞두고 방탄소년단의 메시지를 되새기려는 글로벌 팬덤의 기대가 반영된 것으로 보인다. 방탄소년단은 오는 3월20일 오후 1시 정규 5집 아리랑(ARIRANG)을 발매한다. 약 3년9개월 만의 컴백으로 팬들의 기대가 높다.

