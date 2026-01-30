로제, 올해 ‘그래미 어워즈’ 공연…3개 부문 후보

블랙핑크 멤버 겸 솔로 가수 로제가 그래미 어워즈 무대에 오른다.

30일 그래미 측에 따르면 로제는 오는 2월1일 미국 로스앤젤레스(LA) 크립토닷컴 아레나에서 열리는 ‘제 68회 그래미 어워즈’에서 공연을 한다.

앞서 해당 시상식에서 공연한 팀으로는 글로벌 슈퍼 그룹 방탄소년단(BTS)이 있다.

로제는 이번 그래미 어워즈 3개 부문 후보에 이름을 올렸다. 미국 팝스타 브루노 마스와 함께 부른 ‘아파트(APT.)’가 본상인 올해의 레코드와 올해의 노래를 비롯 베스트 팝/듀오 그룹 퍼포먼스 부문에 노미네이트됐다.

앞서 K-팝 최대 기획사 하이브(HYBE)가 미국 음반사 게펜 레코드와 협업해 제작한 캣츠아이(KATSEYE)도 이번 시상식 퍼포머로 확정됐다. 캣츠아이는 해당 시상식 2개 부문 후보오 올랐다.

한편 이와 별개로 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’(케데헌)는 이번 시상식 5개 부문 후보로 지명돼 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

