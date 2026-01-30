“잘 좀 해라, 재미없다”…이관희, ‘솔로지옥’ 홍진경 향한 발언 논란 확산

사진 = 유튜브 채널 ‘농구선수갓관희’

넷플릭스 연애 예능 ‘솔로지옥3’ 출연자이자 프로농구 선수 이관희가 새 시즌 ‘솔로지옥5’ 리뷰 영상에서 MC 홍진경을 언급한 발언으로 논란에 휩싸였다.

26일 이관희의 유튜브 채널 ‘농구선수갓관희’에는 ‘솔로지옥5 리뷰 같이 볼 사람?’이라는 제목의 영상을 공개했다. 영상에는 ‘솔로지옥3’에 함께 출연했던 윤하빈이 게스트로 출연해 시즌5 주요 장면과 출연자들의 감정선을 함께 짚었다.

논란은 출연자들의 연애 감정을 분석하는 과정에서 불거졌다. 이관희는 ‘솔로지옥’ 시리즈의 MC인 홍진경의 멘트에 대해 개인적인 의견을 밝히며 다소 직설적인 표현을 사용했다. 이에 윤하빈은 “결혼도 하시고 아이도 있으시지 않냐”며 분위기 수습에 나섰지만, 이관희는 “결혼하면 나보다 나은 거냐. 나도 결혼할 거다”라고 받아치며 물러서지 않았다.

이관희는 다른 MC들에 대해서는 공감을 표한 반면, 홍진경에 대해서는 “솔직히 나보다 연애를 잘할 거라 생각하지 않는다. 나랑은 좀 안 맞는 것 같다”는 취지의 발언을 이어갔고, 영상 말미에는 다소 강한 표현까지 더해 논란을 키웠다.

해당 영상이 공개되자 네티즌들 사이에서는 “할 말 못 할 말은 구분해야 되는 거 아니냐”, “어쩌면 이렇게 무례할 수 있냐”, “아무리 개인 방송이라도 무례하다”, “앞으로 홍진경 안 볼 거냐” 등 비판적인 반응이 이어지고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]