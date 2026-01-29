삼양식품, 창사 첫 매출 2조원 돌파… 불닭 앞세워 사상 최대 실적

삼양식품이 창사 이래 처음으로 연매출 2조원을 돌파하며 사상 최대 실적을 기록했다. 2023년 매출 1조원을 처음 넘어선 지 불과 2년 만이다.

삼양식품은 지난해 연결 기준 매출 2조 3518억원, 영업이익 5239억원을 기록했다고 29일 공시했다. 전년 대비 매출은 36%, 영업이익은 52% 증가하며 역대 최고 실적을 다시 썼다.

이번 실적은 글로벌 메가 브랜드로 자리 잡은 불닭(Buldak)을 앞세운 해외 사업 확대와 생산 인프라 확충이 맞물린 결과로 풀이된다. 2023년 매출 1조원 달성 이후 2년 만에 매출 규모는 두 배로 늘었고, 같은 기간 영업이익은 1400억원대에서 5000억원대로 세 배 이상 증가했다.

삼양식품은 지난해 불닭 브랜드의 글로벌 인지도를 기반으로 수출 지역을 다변화하고, 미국과 유럽을 중심으로 메인스트림 유통망 확대에 주력했다. 여기에 밀양2공장 가동으로 생산능력(CAPA)을 끌어올리며 대외 불확실성 속에서도 성장세를 이어갔다.

공장 증설 효과도 실적에 힘을 보탰다. 불닭 브랜드는 지난해 하반기에만 약 10억개가 판매되며 글로벌 시장에서의 경쟁력을 다시 한번 입증했다.

삼양식품 관계자는 “불닭 브랜드는 글로벌 시장에서 일상적으로 소비되는 제품으로 자리 잡으며 수요가 꾸준히 확대되고 있다”며 “이에 맞춰 생산과 유통 인프라를 지속적으로 강화해 성장세를 이어갈 것”이라고 말했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]