올아워즈, ‘나의 봄, 나의 빛, 나의 숨’ 발매…‘멤버 전원’ 작사 참여

그룹 올아워즈(ALL(H)OURS)가 데뷔 첫 발라드 팬송으로 깜짝 선물을 전했다.

올아워즈는 29일 정오 각종 온라인 음원사이트를 통해 디지털 싱글 '나의 봄, 나의 빛, 나의 숨'을 발매했다.

'나의 봄, 나의 빛, 나의 숨'은 올아워즈가 그동안 많은 사랑과 열띤 응원을 보내준 팬들에게 고마운 마음을 전하는 팬송이다. 지난 17일 열린 서울 앙코르 팬콘에서 깜짝 공개했으며, 언제나 곁에서 빛이 되어 주는 팬들을 향한 고마움과 함께 만들어갈 앞으로의 약속들을 곡에 녹여냈다.

특히 제이든과 마사미, 현빈이 작곡에 힘을 보태 완성도를 높였고, 멤버 전원이 작사에 참여해 진심 어린 마음을 가사에 담아냈다. 여기에 공식 팬덤 미닛(Min(ut)e)의 2주년을 맞이해 팬덤 결성일인 1월 29일에 맞춰 공식 음원을 발매하며 그 의미를 더했다.

올아워즈는 첫 발라드 팬송인 '나의 봄, 나의 빛, 나의 숨'을 통해 화려한 퍼포먼스 대신 감정에 집중한 사운드를 선보이며 듣는 이들에게 감동과 여운을 전하고 있다.

음원과 함께 공개된 뮤직비디오 역시 리스너들의 관심을 받고 있다. 공개된 영상은 올아워즈의 아름다운 하모니와 함께 팬콘에서 팬들이 직접 찍은 영상들이 담겨 있어 감동을 더하고 있다. 따뜻한 감성이 전해지는 영상에 "감동적이어서 울 것 같다" "멋진 노래를 선물해 줘서 고맙다" "영원히 함께하자" 등 댓글 반응이 이어지고 있다.

한편 올아워즈의 새 디지털 싱글 '나의 봄, 나의 빛, 나의 숨'은 각종 온라인 음원사이트에서 감상할 수 있으며, 올아워즈는 오는 3월 컴백 준비에 박차를 가하고 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

